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Nikah salonlarında fotoğrafçılık ihalesi olmayacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, nikah salonlarında fotoğraf çekimleri için ihale yapmayacaklarını söyledi

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,  bundan sonra nikah salonlarında fotoğraf çekimi için ihale yapılmayacağını, ihale süreleri dolduğunda çift taraflı fayda getirecek bir sitem için çalışacaklarını aktardı. İzmitlilerin kazanmasını hedeflediklerini aktaran Hürriyet, " böyle bir ihale yapılmasına diyeceğim yok ama bunda bir kriter oluşturulmalı. Göreve geldiğim ilk gün verdiğim talimat işlerimizin yerel firmalara verilmesiydi. Kentte o işi yapan yoksa ancak dışarıdan alınmalı. Fotoğraf ihalemiz için de bu geçerli olmalı. İhale bittiğinde bir daha ihaleye çıkmayacağız. İhale süresi dolduğunda sizlerle bir araya gelip, hem sizin hem de belediyemizin kazanacağı bir sistem oluşturacağız” dedi.

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