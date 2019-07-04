İntiharın nedeni belli oldu

Elde edilen bilgilere göre İzmit Yuvam Akarca Konutları A2-14 Blok’da oturan ve bu bölgede kapıcı olarak görev yapan Aydın Yiğit, bir süre önce bir ev satın almıştı. EYT mağduru olan Yiğit, emekliliği gelmeden işinden istifa ederek alacağı tazminatla borçlarını kapatmak istedi. Bölge sorumlusu Kudret Sönmez ile görüştü ve istifa dilekçesini vererek 17 Eylül itibariyle görevinden ayırtılacağını belirtti.

EŞİ BULDU

Bazı sağlık sorunları da bulunan Aydın Yiğin 19 yıldır çalıştığı kapıcılık görevinden ayrılmasına birkaç ay kala kendini asarak yaşamına son verdi. İddiaya göre önceki gün eşi ve çocuklarıyla saat 03.00’a kadar oturdu. Daha sonra herkes yattı. Aydın Yiğit ise geri kalkarak evinin mutfak girişinde bulunan kalorifer borularına eşinin yazmasını bağlayarak kendisisini astı. Yiğit’in cansız bedenini ise eşi buldu.

BORÇLARI VARDI

Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Hızla eve gelen sağlık ekipleri Aydın Yiğit’in hayatını kaybettiğin belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan bazı sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen kapıcının, ekonomik sıkıntıları olduğu ve bu nedenden dolayı intihar etmiş olabileceği iddia edildi.