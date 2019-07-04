Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan köprünün üst tablasında, henüz belirlenemeyen nedenle yol çöktü. Yaklaşık 1 metrelik asfalt yolda çökme meydana gelirken, mahalleli belediyeye haber verdi. İhbarla gelen belediye görevlileri, çöp konteynerlerini çevresine koyup, güvenlik şeridi çekti. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra onarım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
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Gölcük'te yol çöktü
Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yol çöktü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz