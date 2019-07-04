Huzurevi için 300 değil 350 bin TL istendi

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği basın açıklamasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e Turgut Mahallesi’nde yapımı süren Huzurevi İnşaatı konusunda yüklenmiş ve Hürriyet’in, belediyeye ait arsanın Valiliğe bırakılması karşılığında Huzurevi inşaatından 300 bin TL istediğini iddia etmişti. Ünlü’nün bu iddiasının ardından MHP’li meclis üyeleri konuyu İzmit Belediyesi meclisine taşınmıştı.

PARA İSTENMESİNİ DOĞRU BULMAMIŞLARDI

MHP’li meclis üyeleri İlker Kazan ve Engin Duymaz, meclis verdiği soru önergesinde “İzmit Huzurevinin yeni hizmet binasının inşaatının içinde kalan 300 metrekarelik arsa için; Valiliğe terki için belediyemizin 300 bin TL istendiği doğru mudur?Doğru ise kamu yararına hizmet için yapılacak inşaatın belediyemizin huzur evinde bulunanlara yardım için hibe etmesi daha mı uygundur?” diye sormuştu.

BİR SATIŞ YAPILMASI GEREKİYOR

Mecliste Hürriyet, konuya hakim olmadığını ve araştırdıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğini söylemiş ve yazılı bir talep gelmediğini belirtmişti. Konu ile ilgili bilgi veren Emlak İstimlak müdürü Recep Barış ise, “Huzurevini olduğu yerde imar planı gereği orada bir satış gerekiyor. Encümen kararı çıktı. Bedel ödemelerini bekliyoruz. İhtisas olan ve çabuk vermek için böyle yaptık” demişti.

ÜNLÜ, AKP’YE DE TEPKİ GÖSTERECEK Mİ?

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ve MHP’li meclis üyeleri İlker Kazan ve Engin Duymaz’ın tepki gösterdiği Huzurevi inşaatı için encümen kararıyla 300 bin TL değil, 350 bin TL istendiği ortaya çıktı. Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen encümen toplantısında, karar için AKP’li meclis üyeleri Muharrem Tutuş, Fikret Kocaoğlu ve Mehmet Çetin’in imzalarının olduğu öğrenildi.Ünlü’nünve MHP’li meclis üyelerinin Cumhur İttifakı ortağı olan AKP’ye de aynı tepki gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. Selin BECER