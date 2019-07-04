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Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi kapanıyor mu?

2008 yılında vefat eden ünlü iş adamı Faruk Yalçın’ın 4 milyar dolar civarındaki miras davasının sonuçlanmasının ardından Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Yalçın ailesine ait Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nın akıbeti merak konusu oldu.
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Cemiyet hayatının en bilindik isimlerinden biri olan Süreyya Yalçın’ın babası ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın dayısı Faruk Yalçın, 1990 yılında Darıca Boğaziçi Hayvanat Bahçesi’ni kurmuş ve kendisi için büyük bir hobi olan buraya adeta hayatını adayarak dünya markası haline getirmişti. Ölümünün ardından Faruk Yalçın Zoo ismini alan 80 dönümlük arazi, Yalçın ailesinin miras davası süresi boyunca hizmet vermeye devam etmişti. Miras davası sonuçlandı 

2005 yılında Forbes dergisinin 2005 yılında yayınladığı ‘En zenginler’ listesinde 4 milyar doları aşan servetiyle 21’inci sırada yer alan iş adamı Faruk Yalçın’ın ardında bıraktığı miras, 2010 yılında açılan davayla gündeme geldi. 9 yıldır devam eden miras davası sonuçlandı. Miras 20 hisseye bölünürken, 8 pay alan cemiyet hayatının en bilindik isimlerinden biri olan Süreyya Yalçın işlemler için Türkiye’ye geldi. Sonuçlanan miras davasının temyiz aşamasında olduğu öğrenilirken, kararın ardından hisse sahiplerinin Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi hakkında vereceği karar ise merak konusu oldu. 

“Ben öldükten sonra yaşam şansı yok demişti" 

Ünlü iş adamı Faruk Yalçın 2005 yılında bir gazeteye verdiği röportajında Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ni kapatma kararı aldıklarını ifade ederek, “Birkaç ay önce de kapatma kararını aldık. Neticede 82 yaşındayım. Ben öldükten sonra da buranın yaşama şansı hiç yok. Ölmeden bu işi halletmem gerekiyor. Envanter çıkarmaya başladık” demişti. Vefatının ardından aile üyeleri 80 dönümlük arazide 3 binin üzerinde hayvan nüfusuna sahip alanı “Faruk Yalçın Zoo” ismi ile yaşatmaya devam etse de, miras davasının sonuçlanmasıyla Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’yle ilgili aile üyelerinden nasıl bir kararın çıkacağı merak ediliyor. 

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