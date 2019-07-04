Yıldız: Başkanlık herkesin gönlünde vardır

CHP Kocaeli İl Başkanvekili Harun Yıldız, Sarıbay'ın yerine adı geçmesine ilişkin söylentilere yanıt veridi. İl başkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Yıldız,“CHP’de her üye tabi kide başkan olmak ister. Herkesin gönlünde il başkanlığı vardır. Ben de partinin gençlik kollarından bugüne gelen biri olarak partim ne görev verirse yaparım” diye konuştu.