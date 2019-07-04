CHP Kocaeli İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, Sarıbay'ın yerine adı geçmesine ilişkin söylentilere yanıt veridi. İl başkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Yıldızlı,“CHP’de her üye tabi kide başkan olmak ister. Herkesin gönlünde il başkanlığı vardır. Ben de partinin gençlik kollarından bugüne gelen biri olarak partim ne görev verirse yaparım” diye konuştu.
Dün 14:13 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:05 TSİ
Yıldızlı: Başkanlık herkesin gönlünde vardır
İl Başkanlığı adaylığı hakkındaki soruları yanıtlayan CHP İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, başkanlığın herkesin gönlünde yattığını söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz