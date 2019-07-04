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Yıldızlı: Başkanlık herkesin gönlünde vardır

İl Başkanlığı adaylığı hakkındaki soruları yanıtlayan CHP İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, başkanlığın herkesin gönlünde yattığını söyledi.

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CHP Kocaeli İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, Sarıbay'ın yerine adı geçmesine ilişkin söylentilere yanıt veridi. İl başkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Yıldızlı,“CHP’de her üye tabi kide başkan olmak ister. Herkesin gönlünde il başkanlığı vardır. Ben de partinin gençlik kollarından bugüne gelen biri olarak partim ne görev verirse yaparım” diye konuştu. 

Dün 14:13 TSİ - Siyaset

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