Ulaşlı halkı PTT'yi geri istiyor

Gölcük Ulaşlı'da hizmet veren PTT binasının kapatılması bmlge halkını mağdur etti. 3 askeri birlik olduğu aktarılan bölgede, PTT'ye büyük ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Ulaşlı halkı, soruna çzöüm bulunmasını talep ediyor. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili LÜtfü Türkkan da konu hakkında meclise soru önerfesi verdi. Türkkan'ın soru önergesinde şu ibareler yer aldı; "Soru önergesinde şunlar yer aldı ‘Kocaeli Gölcük’ün batısındaki en son mahalle olan Ulaşlı, Gölcük Merkeze yaklaşık 12-13 km mesafededir. Ulaşlı Mahallesi’nde daha önce faaliyette olan PTT Şubesi kapatılmıştır. Bu bölgede yaşayan birçok işini halledebilirken, şimdi bu işlem için Değirmendere’ye gitmek zorunda kalmaktadır. Ulaşım için zaten Karamürsel-İzmit hattına mahkum olan vatandaşlarımız kısıtlı olan hizmet olanaklarından birinden daha yoksun kalmıştır. Yaklaşık 3 bin nüfusa sahip olan ve yaz aylarında nüfusu 2-3 katına çıkan bu bölgede yaşayanlar PTT hizmetinin tekrar verilmesini istemektedir. Bu bilgiler çerçevesinde; 1-Gölcük’e bağlı Ulaşlı Mahallesi’nde daha önce faaliyette olan PTT Şubesi neden kapatılmıştır, bunun gerekçeleri nelerdir? 2-Gölcük merkezi ile iç içe geçmiş durumda olan Çiftlik Mahallesi’nde PTT Şubesi çalışıyorken, Ulaşlı’da bu hizmet neden sonlandırılmıştır, bu konuda prosedür nasıldır? 3- Postane kapatılmadan önce buradan işlemlerini yapan vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda herhangi bir tedbir neden alınmamıştır? Özellikle yaşlı ve emekliler neden dikkate alınmamıştır. 4- Ulaşlı Mahallesi’nde daha önce kapatılan PTT Şubesi’nin tekrar açılması düşünülmekte midir? PTT Şubesi tekrar açılırsa bu ne zaman gerçekleşecektir?"





