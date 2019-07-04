Vatandaşa tehlike yaratan ağaç kesildi

İzmit Belediyesi, Kemal Paşa Mahallesi Eski Postane Sokak’ta dengesi bozulduğu için her geçen yıl gövdesi yola daha fazla yatmış insan ve çevre sağlığını tehdit eden ağacı keserek olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Belediye yetkilileri, her gün çok sayıda araç ve insanın geçtiği yan yatmış tehlike oluşturan ağaç ile ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurarak görüş istedi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün söz konusu ağacın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kesilmesinde bir sakınca olmadığına dair yazısı üzerine İzmit Belediyesi ekipleri gerekli önlemleri alarak ağacın kesimini gerçekleştirdi.