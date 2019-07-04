İzmit Belediyesi, Kemal Paşa Mahallesi Eski Postane Sokak’ta dengesi bozulduğu için her geçen yıl gövdesi yola daha fazla yatmış insan ve çevre sağlığını tehdit eden ağacı keserek olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Belediye yetkilileri, her gün çok sayıda araç ve insanın geçtiği yan yatmış tehlike oluşturan ağaç ile ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurarak görüş istedi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün söz konusu ağacın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kesilmesinde bir sakınca olmadığına dair yazısı üzerine İzmit Belediyesi ekipleri gerekli önlemleri alarak ağacın kesimini gerçekleştirdi.
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Vatandaşa tehlike yaratan ağaç kesildi
İzmit Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaş açısından tehlike oluşturduğunu belirttikleri ağacı kesti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz