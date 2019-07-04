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Vatandaşa tehlike yaratan ağaç kesildi

İzmit Belediyesi'ne bağlı ekipler, vatandaş açısından tehlike oluşturduğunu belirttikleri ağacı kesti.

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İzmit Belediyesi, Kemal Paşa Mahallesi Eski Postane Sokak’ta  dengesi bozulduğu için her  geçen yıl gövdesi yola daha fazla yatmış insan ve çevre sağlığını tehdit eden  ağacı keserek olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Belediye yetkilileri, her gün çok sayıda araç ve insanın geçtiği yan yatmış tehlike oluşturan ağaç ile ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurarak görüş istedi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün  söz konusu ağacın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kesilmesinde bir sakınca olmadığına dair yazısı üzerine İzmit Belediyesi ekipleri gerekli önlemleri alarak  ağacın kesimini gerçekleştirdi.

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