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Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı

23 Ocak 2019'da Yeni Cuma Camii'nin önünde arkadaşını öldüren Sebahattin El için karar çıktı. Mahkeme heyeti El'e müebbet hapis cezası verdi.

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Geçtiğimiz ocak ayının 23'ünde arkadaşı Birol Kırşan’ı kendisine 700 lira borcu olduğu gerekçesi ile öldüren sanık Sebahattin El hakkında karar verildi. Duruşması bugün görülen davada, El'e müebbet hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. 

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