Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı

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Geçtiğimiz ocak ayının 23'ünde arkadaşı Birol Kırşan’ı kendisine 700 lira borcu olduğu gerekçesi ile öldüren sanık Sebahattin El hakkında karar verildi. Duruşması bugün görülen davada, El'e müebbet hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.