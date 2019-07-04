22 Haziran'da Derince 60 Evler sahilinde bulunan bir işletmede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında alevler arasında kalan Şeref Doğan (34) adlı şahıs, sahilden kendisini denize atarak kurtulmak istedi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ağır yaralanan Doğan ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şeref Doğan'ın yanan bölgelerine ağabeyi Fatih Doğan'dan deri nakli yapıldı. 13 gündür tedavisi süren Şeref Doğan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan ve yakın zamanda yeni doğacak bebeğini kucağına almayı planlayan Şeref Doğan'ın cenazesi Derince Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi.
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Şeref Doğan yaşam mücadelesini kaybetti
Çalıştığı iş yerinde tüp patlaması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeref Doğan, yaşam mücadelesini kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz