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Yeni yardımcı geliyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, Dilek Yalçın, Nurettin Bulut ve Cem Güler'in ardından Sevtap Cengiz'i başkan yardımcısı olarak atayacağı iddia edildi

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İzmit Belediyesi'nde çeşitli kadrolara atamalar devam ediyor. Kulislere düşen bilgiye göre İzmit Belediye BaşkanI Fatma Kaplan Hürriyet'in son yardımcı olarak Sevtap Cengiz'i atayacağı öne sürüldü. İzmit Belediyesi'nin tecrübeli memurları arasında gösterilen Cengiz, Nevzat Doğan döneminde basın yayın müdürü olarak görevlendirilmişti. Hürriyet'in göreve gelmesi ile birlikte daha önemli bir birime atanan Sevtap Cengiz'in kısa zaman sonra İzmit Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanacağı konuşuluyor. 

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