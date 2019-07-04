İzmit Belediyesi'nde çeşitli kadrolara atamalar devam ediyor. Kulislere düşen bilgiye göre İzmit Belediye BaşkanI Fatma Kaplan Hürriyet'in son yardımcı olarak Sevtap Cengiz'i atayacağı öne sürüldü. İzmit Belediyesi'nin tecrübeli memurları arasında gösterilen Cengiz, Nevzat Doğan döneminde basın yayın müdürü olarak görevlendirilmişti. Hürriyet'in göreve gelmesi ile birlikte daha önemli bir birime atanan Sevtap Cengiz'in kısa zaman sonra İzmit Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanacağı konuşuluyor.
Bugün 15:44 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:11 TSİ
Yeni yardımcı geliyor
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, Dilek Yalçın, Nurettin Bulut ve Cem Güler'in ardından Sevtap Cengiz'i başkan yardımcısı olarak atayacağı iddia edildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz