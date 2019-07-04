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Tramvay, Kuruçeşme'ye kadar uzuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tramvay hattının Kuruçeşme'ye kadar uzanması için yürütülen çalışmalara hız verdi.

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Vatandaşların memnuniyetini kazanan Akçaray tramvay hattının, Kuruçeşme bölgesine uzatılacak kesiminde Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mevlana Alt Geçidi çalışmalarına başlandı. İzmit D – 100 Karayolu üzerinde bulunan Mevlana Kavşağı’nın altına inşa edilecek olan alt geçit içerisinden tramvay araçları geçerek Plajyolu bölgesine ulaşım sağlanacak.

Korkulukların Sökümüne Başlandı

Mevlana Alt Geçidi çalışmaları kapsamında, tramvay hattının geçeceği kısmın bağlantı yolu üzerindeki korkulukların sökümüne başlandı. Proje kapsamında yeni yapılacak olan yol için kazı çalışmalarına başlanırken, mevcut tramvay hattının Mevlana Alt Geçidi’ne kadar uzatılması için zemin iyileştirme çalışmalarına devam ediliyor.

18 Metre Uzunluğunda

Mevlana Kavşağı’nda gerçekleştirilecek olan çalışmalarda mevcutta bulunan eski alt geçit yıkılarak yerine 18 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde ve 9 buçuk metre genişliğinde yeni alt geçit inşa edilecek. Yeni alt geçitte, 895 metre küp hazır beton, 90 ton nervürlü donatı çeliği, bin metrekare parke, 2 bin 500 metre bordür, 6 bin 100 ton asfalt ve 500 metre oto korkuluk imalatı yapılacak.

Mevlana Kavşağında da Düzenlemeler Yapılacak

Okullar bölgesinden Plajyoluna ulaşılacak tramvay hattı kapsamında yapılacak alt geçit ile D – 100 Karayolu üzerinden Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı önünden Kuruçeşme’ye geçilmesi sağlanacak. Alt geçit çalışmaları kapsamında D – 100, yan yol ve Mevlana Kavşağındaki kollarda çeşitli düzenlemeler de yapılacak.

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