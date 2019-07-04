Gündoğdu'dan Vali Aksoy'a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliğine atanan Balamir Gündoğdu, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Vali Hüseyin Aksoy ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.