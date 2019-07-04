Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliğine atanan Balamir Gündoğdu, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Vali Hüseyin Aksoy ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
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Gündoğdu'dan Vali Aksoy'a ziyaret
Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliğine atanan Balamir Gündoğdu, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Val...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz