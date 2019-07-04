Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu

Sigara fiyatlarına yapılan zam ile ilgili son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından sürüyor. Yapılan değişikliği yakından takip eden bireyler, yeni fiyat listesini merakla araştırıyorlar. ÖTV ve KDV değişiklikleri sonrasında sigara fiyatları 0.54 kuruş, alkollü içeceklerde de türüne göre değişiklik gösteren bir zam oranı yapıldı. Bu gelişmelerle birlikte çok sayıda kişi 3 Temmuz 2019 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Biz de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık

3 TEMMUZ 2019 ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından güncel liste araştırılmaya başladı. Değişiklik 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek.

İşte detaylar;

VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ

Reuters'ın aktardığına göre, ÖTV ve KDV değişikliklerinin sonucunda sigarada vergi 54 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak.

Yapılan değişiklik ile sigara başına 0,2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0,42 liradan 0,4539 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigaradaki ÖTV oranı 5,79 liradan 6,24 liraya tırmandı.

ÖTV üzerinden KDV de alındığı için vergi tutarı 55 kuruş arttı.

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT) ZAMLI SİGARA FİYATLARI

KNT 12.00

KENT D RNG 12.00

KENT SWT 13.00

KENT RNG 15.00

ROTHMNS 11.00

LCKY STR 11.50

VCRY 11.50

PALL ML 11.50

TKL 2000 11.00

TKL 2001 11.00

SMSN 11.00

SMSN 216 11.00

MLTP 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU'NA AİT SİGARA FİYATLARI

MURT B. 10.00 12.00

LRK 10.00 12.00

LRK R. 9.50 11.50

PARL 13.50 15.50

MARL13.00 15.00

MARL T. 12.00 14.00

L 9.50 11.50

L RED 9. 11.00

MURT. 11.00 13.00

CHST 9.50 11.50