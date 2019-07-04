İl Emniyet Müdürü Necati Denizci annesini kaybetti. Bugün yaşamını yitirdiği öğrenilen Nebahat Denizci'nin cenazesi, memleketi Amasya Suluova'da toprağa verildi.
Bugün 19:09 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 19:12 TSİ
Denizci'nin acı günü
İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin annesi hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz