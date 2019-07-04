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Denizci'nin acı günü

İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin annesi hayatını kaybetti.

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İl Emniyet Müdürü Necati Denizci annesini kaybetti. Bugün yaşamını yitirdiği öğrenilen Nebahat Denizci'nin cenazesi, memleketi Amasya Suluova'da toprağa verildi. 

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