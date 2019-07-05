Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki araçtan düşen sarı bir kutuyu gören ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, kutunun tıbbi bir malzeme olduğunu düşünerek yakınlarda bulunan özel hastaneye götürdü. Hastane görevlilerinin kutudan şüphelenmeleri üzerine kutu hastane bahçesine çıkarılarak AFAD ekiplerine haber verildi. Hastane bahçesine gelen AFAD ekipleri, kutu ve hastane içerisinde ölçümler yaparak kutunun içeriği hakkında çalışma başlattı. Yapılan ölçümlerin ardından kutu ve içerisindeki maddeden herhangi bir sızıntı olmadığı ve çevreye bir zararı olmadığı öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kutu imha edilmek üzere AFAD ekipleri tarafından götürüldü.
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Araçtan düşen paketi hastaneye götürdü, AFAD harekete geçti
İzmit'te, yaşlı bir kadın hareket halindeki araçtan düşen paketi hastaneye götürdü, AFAD ekipleri harekete geçti. AFAD ekipleri yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kutuyu imha etmek üzere götürdü
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