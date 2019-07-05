Diyanet İşleri Başaknlığı tarafından İstanbul Esenler'de görevlendirilen ve kısa bir süre içerisinde görevine başlaması beklenen Başiskele Müftüsü Abdülsamet Erkul'un görev yerinin değişmeyeceği öğrenildi. Bu sayede, Erkul'un yerine atanması planlanan senler Müftüsü Halil Şekerci de mevcut ilçesinde görev yapmaya devam edecek.
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Başiskele'de müftü değişikliği iptal
İstanbul Esenler’e tayini çıkan Başiskele Müftüsü Abdülsamet Erkul'un görevinin başında kalacağı öğrenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz