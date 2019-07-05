Başiskele'de müftü değişikliği iptal

Diyanet İşleri Başaknlığı tarafından İstanbul Esenler'de görevlendirilen ve kısa bir süre içerisinde görevine başlaması beklenen Başiskele Müftüsü Abdülsamet Erkul'un görev yerinin değişmeyeceği öğrenildi. Bu sayede, Erkul'un yerine atanması planlanan senler Müftüsü Halil Şekerci de mevcut ilçesinde görev yapmaya devam edecek.