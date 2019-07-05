"Teleferik projesi iptal edilebilir"

AKP’nin adayı olarak girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde Kartepe Belediye Başkanı seçilen Av. Mustafa Kocaman, geçtiğimiz günlerde gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal, genel müdürümüz Erkan Ünal, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ve haber müdürümüz Bülent Ekinci’yi makamında ağırladı. Ziyaret esnasında yeni belediye binası ve Kartepe’de yapılacağı belirtilen projeleri anlatan Kocaman, gazetemize çok özel açıklamalarda bulundu.

Gazetemiz yönetiminin başkan Kocaman'a gerçekleştirdiği ziyarete bir süre sonra, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay da katıldı.

YENİ BİNAYI ANLATTI

Buluşma sırasında yeni belediye hizmet binasının durumu hakkında bilgilendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bu binanın planlaması eski başkanlarımızdan Şükrü Karabalık zamanında yapıldı. Burası kent merkezi olarak tasarlanmış. Bina ise Hüseyin Üzülmez döneminde yapıldı. Her iki başkanımıza da teşekkür ediyorum. Taşımakta bana nasip oldu” dedi.

30 DÖNÜMLÜK ARAZİ

Yeni hizmet binası ile ilgili olarak çevre ve kent meydanı düzenlemelerinin kaldığını kaydeden Başkan Kocaman, “Burası 30 dönümlük bir alanda yapılmış ve güzel planlanmış. Ortasında bir cami var, çevresinde üç tane cafe-restoran gibi tesisler olacak. Şimdi bağlantı yolları yapılacak ve ulaşım lokasyonu açısından sıkıntı kalmayacak” diye konuştu.

“TATİLE GİDECEĞİM”

Görevi ile ilgili bir yorgunluk hissetmediğini kaydeden Kocaman, “Ben, eşimle birlikte çok sık tatile giderdim. Deniz yerine, genelde doğa tatilini tercih ederim. Millet, Ege’ye denize gider ben köylerine giderim. 15 Temmuz’dan sonra imkan bulabilirsem tatile gideceğim” açıklamasında bulundu.

“BU İŞTEN HAZ ALIYORUM”

Belediye başkanı olarak görevini haz alarak yaptığını dile getiren belediye başkanı Mustafa Kocaman, “Gece 12’den, hatta 1’den sonra bile arayan olabiliyor. Telefonu açıp cevap verdiğinde çok mutlu oluyorlar. Bu da bana haz veriyor. Bazen hiç tanımadığım düğünlere bile gidiyorum. Bayramlarda da yoğun bir çalışma temposu içine giriyoruz. Bayram öncesi ve bayram günlerinde yoğunluk oluyor” dedi.

“TELEFERİKTE FİRMA

ÇALIŞMAYA BAŞLAMADI”

İlçeye yapılacak olan projelerden söz eden Kocaman, açıklamalarında özellikle teleferik projesi üzerinde durdu. “Proje ile ilgili ihalenin yapıldığını kaydeden Kocaman, “Fakat firma bir türlü çalışmaya başlayamadı. Kendilerini çağırıp, son durum hakkında görüştüm, başlaması gerektiğini söyledim. Kendisi benden 3 ay süre istedi, ancak ben 1 ay süre tanıdım. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. O süre doldu, biz hala firmanın işe başlaması için uğraşıyoruz” dedi.

“SÖZLEŞME FESHEDİLEBİLİR”

Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile de görüştüğünü ve gelişmeleri aktardığını kaydeden Kocaman, “Bu gidişle kısa bir içerisinde sözleşme feshedilir. Geçen her gün zaman kaybı. Bu işi çok önemsiyoruz. Ama hal bir hareket yok. Kur farkından dolayı zarar edeceklerini düşünüyorlar. Ama bunun sonucuna katlanmalıyız. Ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi. Kartepe’nin fotoğrafını değiştirecek ve öncelikle denilecek bir proje bu” açıklamasında bulundu.

ZİRVEYE ÇIKAN YOLLARLA ALAKALI

İlçenin turizme açılan kapısı olan kayak merkezine giden üç aylı yolun olduğunu hatırlatan Kocaman, “Kartepe’nin zirvesine çıkan 3 yol var. Uludağ’da bile böyle bir imkan yok, orada kullanılan tek yol var. Bizim için bu bulunmaz bir fırsat. Maşukiye’den, Derbent’ten ve Arslanbey ve Suadiye’den birleşerek ayrı bir yol çıkıyor. Bunların hepsi birbirinden güzel doğal güzelliğe sahip” dedi.

“KARTEPE SADECE

KAYAK YERİ DEĞİL”

Buralarla ilgili planlama yapılıp ihaleye çıkılması için Orman Genel Müdürlüğü ile irtibat kurduğunu belirten Başkan Kocaman, “Bu yol güzergahında düzenli sosyal tesisler ve mekanlar oluşturacağız. Proje ile ilgili doğru planlama şart. Çok olumlu bir görüşme oldu. Bunun planını yapmazsak üç yolu da birbirine benzetiriz ve sorun oluşur. Kartepe, sadece kayak yapma alanı değil. Burası aynı zamanda piknik alanı, gezinti alanı, doğal ortamı olan bir bölge” diye konuştu.

DOĞALYAŞAM OTELİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Hayalim” dediği “Doğal Yaşam Oteli” projesini de şu sözlerle açıkladı: “Projede arzuladığım şu, bu bir otel değil aslında bir çiftlik. Kuzuların, tavukların, ineklerin olduğu bir köy. Sabah kalkıldığında süt sağabileceğiniz ya da sağanı izleyebileceğiniz, kümesten yumurta alabileceğiniz bir ortam. Yürüyüş alanlarının olduğu, bununla ilgili bazı yatırımcılarla görüştüm. Kullanılmayan at çiftlikleri var, buralarda yapılabilir diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir hazırlık çalışması devam ediyor.”

MAŞUKİYE DAHA İLİ OLACAK

İlçenin turizm bölgelerinden biri olana Maşukiye’de yaşanan karmaşayı bitirmek istediklerini belirten Kocaman, “Oradaki esnafımızın ekonomik olarak güçlü bir seviyeye gelmelerini istiyoruz. O noktaya geldiklerinde ulaştıklarında gerekli düzenlemeleri yapmak daha kolay olacak. Şimdi bir esnafa ‘İşletmeni şuraya taşı’ deme şansınız yok. Onun iş yerini taşıyabilecek düzeye gelmesi gerekiyor. ATV’lerle ilgili güzergahları da belirledik. Öyle gelişigüzel güzergah kullanamıyorlar. Kasksız ve rehbersiz tur düzenlenmiyor” şeklinde konuştu.

“KOLTUKTAN KALKINCA

BAŞIM DİK GEZMELİYİM”

Açıklamalarının sonunda bir de ilginç ifade kullanan ve “Ben Kartepelilerin, Şükrü’cü, Hüseyin’ci ya da Mustafa’cı olmasını istemiyorum” diyen Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: “Ben birlik ve beraberliği önemseyen insanlar istiyorum. Önemli olan hizmet süresi bittiğinde bu ilçede başın dik gezebilmektir. Benim görevimin zamanı belli, o sürede yaptıklarımla başkanlığımın ardından Kartepe sokaklarında rahat gezebilecek bir hayatım olmalı. Benim tüm amacım bu. İlçeme iz bırakacak projeler yaptıktan sonra Av. Mustafa olarak bu ilçede başı dik yürüyebilmeliyim.”