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Sağlık Bakanı'ndan müjde! 12 bin personel atanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını duyurdu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık.

İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."

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