Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Gazetesi Whatsapp İhbar Hattı'na gelen, "Gölcük Atatürk Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde Dereyi kanalizasyona verdiler, kimse ilgilenmiyor" şikayetini değerlendiren editörlerimiz, konuyu kamuoyunun gündemine taşımıştı. Haberin etki yaratmasının ardından yetkililerden hamle geldi. Bölgede bugün itibari ile çalışmaların başladığı ve vatandaşın bu durumdan dolayı memnuniyet duyduğu öğrenildi.
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Kanalizasyonda çalışmalar başladı
Önceki gün ihbar hattımıza gelen şikayet üzerine yazdığımız haberden sonra, şikayet gelen bölgede çalışmalar başladı. Vatandaş, Kocaeli Gazetesi'ne teşekkür etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz