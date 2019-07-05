Kanalizasyonda çalışmalar başladı

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Gazetesi Whatsapp İhbar Hattı'na gelen, "Gölcük Atatürk Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde Dereyi kanalizasyona verdiler, kimse ilgilenmiyor" şikayetini değerlendiren editörlerimiz, konuyu kamuoyunun gündemine taşımıştı. Haberin etki yaratmasının ardından yetkililerden hamle geldi. Bölgede bugün itibari ile çalışmaların başladığı ve vatandaşın bu durumdan dolayı memnuniyet duyduğu öğrenildi.