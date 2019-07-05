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Sünnet düğününe giderken kaza yaptılar

Gölcük'te meydana gelen olayda, torunlarının sünnet düğününe katılmak için yola çıkan aile, kaza yaptı.
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Kaza dün akşam saatlerinde Gölcük D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başiskele’de torunlarının sünnet cemiyetine konvoy halinde giderken Ayhan Y. idaresindeki 41 NM 007 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BNT 03 plakalı otomobil ve 22 EA 213 plakalı otomobillerle çarpıştı. Gölcük İtfaiye müfrezesi önünde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Güler Y. (54) ve Nisanur Ö. (21) Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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