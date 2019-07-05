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Tarık Bayram vefat etti

İzmit'in tanınan ve sevilen esnaflarından Tarık Bayram hayata gözlerini yumdu

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Maksut ve Ümran Bayram’ın oğlu, Hakan ve Yunus Bayram’ın abisi, Fulya Bayram’ın eşi Enes Bayram’ın babası Hasıraltı mantı salonu sahibi, eski basketbolcu Tarık Bayram vefat etti. Tarık Bayram’ın cenazesi bugün Fevziye Camiinde öğle namazına müteakip kaldırılacak ve kent mezarlığına defnedilecek.

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Yorumlar

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Ati̇la Yilmaz - Ailesine Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun

Yanıtla . 0Beğen 05 Temmuz 10:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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