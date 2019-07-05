Maksut ve Ümran Bayram’ın oğlu, Hakan ve Yunus Bayram’ın abisi, Fulya Bayram’ın eşi Enes Bayram’ın babası Hasıraltı mantı salonu sahibi, eski basketbolcu Tarık Bayram vefat etti. Tarık Bayram’ın cenazesi bugün Fevziye Camiinde öğle namazına müteakip kaldırılacak ve kent mezarlığına defnedilecek.