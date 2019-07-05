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Personel alınacak sağlık kadroları belli oldu

Uzun süredir beklenen Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli atamaları için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak." denildi. Personel alınacak kadrolar da açıklandı. İşte o kadrolar...