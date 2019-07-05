Personel alınacak sağlık kadroları belli oldu

Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz