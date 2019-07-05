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"Özel işletmeler, belediye ile rekabet edemiyor"

İzmit'te bulunan bir işletmenin sahibi Eray Bodur, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Antikkapı ile gerçekleştirdiği indirim anlaşmasını eleştirdi

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İzmit'te işletme hayatına devam eden bir kafenin sahibi Eray Bodur, esnaf odasının belediye ile indirim anlaşmasını yanlış olarak değerlendirdi. Bodur, "Esnaf odası bu aşamada esnafıyla anlaşma yapıp üyesini koruyacağına, belediye işletmeleri ile indirim anlaşması yapıyor. Bunun doğru olmadığının beyanında bulunmak isterim.
Yanlış karardan geri dönülmeli, haksız rekabet ortamında oluşan olumsuz tabloya bir darbe de esnafın temsilci olarak seçtiği yöneticilerden gelmemeli" diye konuştu.

"BELEDİYE İLE REKABET EDEMİYORLAR"

Özel düğün salonlarının belediye ile rekabet edemeyecek duruma geldiğini aktaran Bodur, "Bugün okuduğum yerel bir haberde Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Antik Kapı A.Ş. İle düğün salonlarında esnaf odası üyeleri için indirim anlaşması yaptığını üzülerek öğrendim. Kocaeli’deki düğün salonları, özel işletmeler belediye iştiraklerinin salonları ile rekabet edememe durumuna geldi. Zarar eden firma sayısı hergün artıyor. Esnaf günü kurtaramıyor" ifadelerini kullandı. 

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