Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:51 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:54 TSİ

Şengil hayatını kaybetti

İzmit'in sevilen esnaflarından Osmanoğlu Kuyumculuk'un kurucusu Av. Osman Şengil 90 yaşında hayatını kaybetti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan İzmit Kuyumcular Çarşısı eski esnaflarından Osmanoğlu Kuyumculuk'un kurucusu Av. Osman Şengil 90 yaşında vefat etti. Rahmetli Güner Şengil’in eşi; Hakan, Nilgün ve rahmetli Cihangir Şengil’in babası olan Osman Şengül'ün cenazesi bugün Fevziye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yalova Güney Köyü'nde toprağa verilecek.

Bugün 10:51 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İşten çıkarılınca kendini astı mask
İşten çıkarılınca kendini astı
Baki Özdemir'in baba acısı mask
Baki Özdemir'in baba acısı
Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı mask
Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı
Şeref Doğan yaşam mücadelesini kaybetti mask
Şeref Doğan yaşam mücadelesini kaybetti
Gölcük'te kanalizasyonu dereye verdiler mask
Gölcük'te kanalizasyonu dereye verdiler
İstismarı öğretmen ortaya çıkardı mask
İstismarı öğretmen ortaya çıkardı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İşte ücretsiz olacak salonlar mask
İşte ücretsiz olacak salonlar
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara mask
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar mask
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı

GALERİ

100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL