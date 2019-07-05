İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan İzmit Kuyumcular Çarşısı eski esnaflarından Osmanoğlu Kuyumculuk'un kurucusu Av. Osman Şengil 90 yaşında vefat etti. Rahmetli Güner Şengil’in eşi; Hakan, Nilgün ve rahmetli Cihangir Şengil’in babası olan Osman Şengül'ün cenazesi bugün Fevziye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yalova Güney Köyü'nde toprağa verilecek.
Bugün 10:51 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:54 TSİ
Şengil hayatını kaybetti
İzmit'in sevilen esnaflarından Osmanoğlu Kuyumculuk'un kurucusu Av. Osman Şengil 90 yaşında hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz