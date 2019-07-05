Şengil hayatını kaybetti

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan İzmit Kuyumcular Çarşısı eski esnaflarından Osmanoğlu Kuyumculuk'un kurucusu Av. Osman Şengil 90 yaşında vefat etti. Rahmetli Güner Şengil’in eşi; Hakan, Nilgün ve rahmetli Cihangir Şengil’in babası olan Osman Şengül'ün cenazesi bugün Fevziye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yalova Güney Köyü'nde toprağa verilecek.