DTO'dan, 'Kabotaj Bayramı Galası'

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından bu yıl 4’üncüsüdüzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. yıl dönümü kutlandı. Kabotaj bayramı nedeniyle bir haftalık bir etkinlik planı düzenleyen DTO, önceki akşam geniş katılımlı bir gala yemeği organize etti.

KALABALIK

Wellborn Otel’de gerçekleşen gala yemeğine Vali Hüseyin Aksoy eşi Hülya Aksoy, Panama İstanbul Başkonsolosu Andres Nunez, Başiskele, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Kaymakamı Atilla Kantay, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan, Gölcük Donanma Garnizon Temsilcisi Kurmay Başkanı Ali Ufuk Şerbetçi, DTO Genel Başkanı Tamer Kıran İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu KOTO Başkanı Necmi Bulut, GTO Başkanı Nail Çiler, KTO Başkanı Recep Öztürk, AKP İl Başkan Yardımcıları İbrahim Gürsel, Av. Alper Doğan, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, PTT Kocaeli Baş Müdürü Adnan Sert, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Bekir Yümnü Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ile çok sayıda davetli katıldı. DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı Kürşat Bal ve yönetim kurulu üyeleri gelen konuklarla tek tek ilgilendi.

“DENİZ OLGUSU”

Gala yemeğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, “Bizler denizlerde ticaretimizi en güzel şekilde yapmaktayız. Toplumun her kesimine denizci olgusunu yaymaya çalışıyoruz. Toplam sekiz ilçede 10 bin deniz severe ulaşmayı hedef aldık. Bizler yüz ölçümüne baktığımızda 75’nci iliz. Nüfus bakımından onuncu, Kişi başına düşen milli gelirde de ikinci sırada yer almaktayız. Kocaeli sanayi, deniz kenti değil, su sporlarının da yapıldığı kenttir’’ dedi.

DTO Genel Başkanı Tamer Kıran

“DOĞUSEL’İ TAKDİR ETTİ”

DTO Kocaeli Şube başkanı Vedat Doğusel ve yönetiminin yaptığı çalışmaları takdir ederek konuşmasına başlayan DTO Genel Başkanı Tamer Kıran da gecede bir konuşma yaparak denizciliğin vazgeçilmez öneminden bahsetti. Kıran, “Denizler ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir. Deniz hak ve menfaatlerini koruyup geliştiren ülkeler, diğerlerine göre daha fazla başarıya ulaşmışlar, dünya refahından daha fazla pay alabilmişlerdir. Denizcilik alanında Kabotaj kanunundan sonra, Türkiye’nin egemenlik haklarında ki bütünlük tesis edilmiştir” dedi.

DÜNYA İLE YARIŞIYORUZ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’da konuşmasında “Kabotaj kanunu büyük bir yer tutmaktadır. Ülkemizde önemli gelişmeler ortaya çıkmış, ve denizcilik sektörü dünyayla yarışır haline gelmiştir. Özellikle Kocaeli balıkçılığın gelişmesi bakımından da belirli çalışmaların yapıldığı bir kent. Kocaali’de 6 mavi bayraklı plaj bulunuyor. Kocaeli Denizcilik sektöründe kendini her yıl geliştirmeye ve daha iyi bir noktaya taşımakta. Deniz Ticaret Odası bir çok önemli çalışmalar ortaya koyuyorlar. Denizcilik sektöründe yaşamını kaybeden bütün insanlarımızı rahmetle anıyor, kabotaj bayramını kutluyorum’’ şeklinde konuştu. Konuşmalar sonrasında ise kabotaj bayramı nedeniyle düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.