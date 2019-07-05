Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:24 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:46 TSİ

FETÖ operasyonlarında 22 şüpheli adliyede

FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK, askeri ve örgütün yeni eğitim yapılanmalarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 22’si adliyeye sevk edildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında son günlerde 3 ayrı operasyon düzenledi. FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, evlerde oluşturulan 6 dershaneye baskın düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 
TÜBİTAK'ın Gebze Yerleşkesindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yine 7 kişi gözaltına alındı.  Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yapılan Kocaeli merkezli 7 ildeki operasyonda ise 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eğitim ve TÜBİTAK yapılanması operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler ile askeri yapılanmasına gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bugün 11:24 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti
Şengil hayatını kaybetti mask
Şengil hayatını kaybetti
Sünnet düğününe giderken kaza yaptılar mask
Sünnet düğününe giderken kaza yaptılar
İşten çıkarılınca kendini astı mask
İşten çıkarılınca kendini astı
Baki Özdemir'in baba acısı mask
Baki Özdemir'in baba acısı
Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı mask
Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İşte ücretsiz olacak salonlar mask
İşte ücretsiz olacak salonlar
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara mask
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar mask
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu

GALERİ

Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL