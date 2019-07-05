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Erkut resmen atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine TÜPRAŞ eski Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliğine TÜPRAŞ eski Genel Müdürü Yavuz Erkut atanacağını açıklamıştı. İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut getirildi.

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu, Haber Global televizyonunun canlı yayınında gündemdeki konuları değerlendirmişti: Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

 "Genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyfendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı ve diğer işlemler var"

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Giresun'da 1955 yılında doğan Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yapan Erkut, 1979'da çalışma hayatına TÜPRAŞ'ta başladı. 2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO'luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR'ın Türkiye Başkanlığı'nı da üstlenmişti.

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