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Körfez meclisinde 7 gündem maddesi karara bağlandı

Körfez Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
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Körfez Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Şener Söğüt’ün başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Dilek ve temenniler kısmında da meclis üyeleri söz alarak talep ve önerilerini aktardı. Toplantıda Güney Mahallesi’nde sürücü kursları tarafından trafik eğitim pisti olarak kullanılan alanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisi konusunda komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemizde hayata geçirilecek olan ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında İlimtepe’deki yerin de 10 yıllığına tahsis edilmesi kararlaştırıldı.Öte yandan, Çamlıtepe Mahallesi’nde özellikle emekli vatandaşların talepleri sonrasında Ziraat Bankası tarafından bölgeye ATM koyulması noktasında yapılan görüşmeler sonrası yer tahsisi de meclise geldi. Muhtarlık binasının hemen yanındaki alanda ATM için alanın bedelsiz tahsisi de oy birliği ile kabul edildi. Tüm maddeler tek tek görüşülerek karara bağlanırken, meclis üyeleri tarafından dilek temenniler kısmında yöneltilen sorular da Başkan Şener Söğüt tarafından tek tek cevaplandı.

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