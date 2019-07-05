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Yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yağışların hafta ortasında yeniden etkili olacağı bilgisine yer verildi.

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Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünün haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre ilimizde sıcaklar hafta ortalarına kadar devam edecek. Hafta ortasında ise ilimizde yağmur bekleniyor. Perşembe günü başlayacak  yağışlar cumartesi akşama kadar devam edecek.

HAFTALIK HAVA DURUMU;

6 Temmuz Cumartesi günü hava yine parçalı bulutlu ve güneşli. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 30 derece.

7 Temmuz Pazar günü ha bulutlar dağılacak. Az bulutlu ve güneşli havanın etkili olacağı pazar günü, sıcaklık en düşük 19, en yüksek 31 derece olarak hissedilecek.

8 Temmuz Pazartesi günü hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 33 derece.

9 Temmuz Salı günü hava az bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürmeye devam edecek. En düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. 

10 Temmuz Çarşamba günü hava az bulutlu az bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürmeye devam edecek. En düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. 

11 Temmuz Perşembe hava günü çok bulutlu sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. 

12 Temmuz Cuma günü hava bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. 

13 Temmuz Cumartesi günü hava çoğunlukla bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. En düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. 

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