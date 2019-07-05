Vali Aksoy, 2 yılını değerlendirdi

29 Haziran 2017 yılında ilimizde göreve başlayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 2 yılını değerlendirdi. Ramada Otel’de gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, ilimizde yayın yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.Vali Aksoy, değerlendirme toplantısında eğitim, sağlık, ulaşım ve alt yapı, güvenlik gibi yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatarak 2023 vizyonunu açıkladı.

KOCAELİ NÜFUSTA TÜRKİYE’DE İKİNCİ SIRADA

Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “2016 yılında 1.830.772 kişi iken, 2017 yılında 1.883.270 kişi, 2018 yılında ise 1.906.391 kişi olmuştur. Nüfus bakımından Türkiye’nin 10. büyük ilidir. Kocaeli, nüfus yoğunluğu açısından İstanbul’dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Kocaeli nüfusu artışı 2016 yılında 50.717 kişi, 2017 yılında 52.498 kişi, 2018 yılında ise 23.121 kişi artmıştır. Yıllık Nüfus Artış Hızı 2016 yılında ‰ 28.1, 2017 yılında ‰ 28.3, 2018 yılında ‰12.2 Net göç 2016 yılında 25.123 kişi, 2017 yılında 27.538, 2018 yılında ise 487 kişidir” dedi.

KOCAELİ OKUR YAZARLIKTA BİRİNCİ SIRADA

İlimizdeki eğitim verilerini paylaşan Vali Aksoy, “Ortaöğretimde Öğrenci Devamsızlığını Azaltma Projesi kapsamında, Haziran 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında devamsızlık gün sayısı ortalaması 2.63 azalmıştır. Şubat 2018 de başlatılan Okuryazarlık seferberliği kapsamında ilimizde okuma yazma bilmeyen 37.881 kişinin 37.505’ine ulaşılmış ve bu kişilere okuma yazma eğitimi verilmiştir. Okuryazar oranı seferberlik öncesi %97.75 iken, seferberlik sonrası %99.98 olmuştur. Okuryazarlık Seferberliği kapsamında yapılan çalışmalarla bu oranla ilimiz Türkiye’de 1. sırada gelmektedir” diye konuştu.

KODLAMA VE ROBOTİK ATÖLYE

Aksoy, “TÜİK verilerine göre Beş Yaş okullaşma oranı 2016-2017’de %82.95 iken, Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında %98.45 olmuştur. Halk eğitim merkezleri tarafından 2016-2017 eğitim yılında açılan kurs sayısı 10.096 iken, 2018-2019 eğitim yılında 14.796 kurs açılmıştır. Kursiyer sayısı ise 331.588’e ulaşmıştır. Kursiyer sayısındaki artış oranı %70’tir. Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında son iki yılda Beslenme Dostu Okul sayısı 90’dan 291’e çıkmıştır. Artış oranı %133,3’tür. Son iki yılda Beyaz Bayrak alan okul sayısı 256’dan 452’e çıkmıştır. Artış oranı %76,5’tir. “Kodla Kocaeli” Projesi Kapsamında 53 okulumuza “Kodlama ve Robotik Atölye” kurulumu gerçekleştirilmiştir” dedi.

782 MİLYON 847 BİN YATIRIM MALİYETİ

Aksoy, “31 Aralık 2017 tarihi itibariyle;17 yeni eğitim yapısı ve toplam 295 dersliğin yapımı tamamlanmış olup, bu projeler için 84 milyon 798 bin 260 TL yatırım bütçesi kullanılmıştır. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 38 yeni eğitim yapısı ve toplam 648 derslik, 6 atölye, 5 spor salonu ve 300 öğrencilik pansiyon yapımı tamamlanmış olup bu projeler için 148 milyon 751 bin 245 TL yatırım bütçesi kullanılmıştır. Günümüz itibariyle il genelinde toplam 65 Proje 1.363 derslik, 9 atölye, 7 kapalı spor salonu, 2 konferans salonu ve 180 öğrencilik pansiyon binasının yapım süreci devam etmektedir. Yapımı devam eden veya başlanacak olan yatırımların maliyeti 782 milyon 847 bin TL (KDV dahil)’dir” dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI

Sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi veren Aksoy, “2017 yılı haziran ayında 112 acil sağlık hizmetleri istasyon sayısı 40, ulaşılan vaka sayısı 60 bin 256, ücretsiz sertifikalı eğitim verilen kişi sayısı 43 kişidir. 2017 yılı 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 40 adet, ulaşılan vaka sayısı 120 bin 254, ücretsiz sertifikalı eğitim verilen kişi sayısı 263 kişidir. 2018 yılında 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 43 adet olmuştur. Ulaşılan vaka sayısı 125 bin 602, ücretsiz sertifikalı eğitim verilen kişi sayısı 638 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Haziran ayında 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 45 adet olmuştur. Ulaşılan vaka sayısı 51 bin 152, ücretsiz sertifikalı eğitim verilen kişi sayısı 296 kişi olarak gerçekleşmiştir” dedi.

KOCAELİ SPORDA İLK BEŞİNCİ SIRADA

İlimizden milli takımlarımızda 236 sporcu bulunmaktadır diyen Aksoy, “Okullarda okuyan öğrencilerimizin yaklaşık %38’i okul sporları faaliyetlerine katılım göstermektedir. Ülke genelinde ilimiz ilk 5’de yer almaktadır. Yetenek taraması projesi kapsamında 2018 yılında 6 bin 282, 2019 yılında il genelinde 3.sınıf okuyan 22 bin 534 öğrencinin taraması yapılarak tespit edilen 3 bin 15 öğrenciyle çalışmalar başlatılmıştır. Toplam sporcu sayısı 2017 yılında 196 bin 950 iken, 2019 yılı Haziran sonu itibarıyla 237 bin 91 olmuştur. Engelli sporcu kulüp sayısı 2017 yılında 55 iken, 2019 yılında 59 olmuştur” dedi.

HEDEFİMİZ 216 KORUYUCU AİLE

Ekonomik nedenlerle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere yapılan yardım ve okul destek projesi devam etmektedir. Yılbaşından bu yana 110 çocuk sisteme dahil edilerek toplam sayımız 953 olmuştur. Koruyucu Aile çalışmalarında 186 sayımız 2019 ilk altıncı ayında 196 aileye çıkarılmış, yılsonu hedef aile sayımız 216 aile olarak planlanmaktadır. İlimizde faal iş yeri sayısı 46 bin 894’tür. Sosyal Güvenlik kapsamında aktif çalışan sayısı 648 bin 641 kişidir. Sosyal Güvenlik kapsamında aylık alan kişi sayısı 282 bin 733’tür. Sosyal Güvenlik kapsamında bakmakla yükümlü tutulanların sayısı 840 bin 931 kişidir” diye konuştu.

6 AYDA 113 MİLYON 524 BİN 121 TL İŞSİZLİK ÖDEMESİ

Çalışma ve İş Kurumuna kayıtlı işsiz sayısı 79 bin 127 kişidir diyen Aksoy, “2019 yılının ilk altı ayında 11 bin 974 kişiye 113 milyon 524 bin 121 TL işsizlik ödemesi yapılmıştır. 2019 yılının ilk altı ayında 7 bin 807 kişiye 21 milyon 153 bin 960 TL kısa çalışma ödemesi yapılmıştır. Sosyal Çalışma Programı kapsamında 332 üniversite öğrencisine kontenjan ayrılmıştır.100 yataklı Kocaeli Huzurevinin ihalesi ve yer teslimi yapılmış, inşaatı devam etmektedir. ÇOKİM (Çocuk İlk Kabul Birimi) proje çalışmaları başlanmış olup, yakında ihale işlemleri yapılacaktır” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERE ACİL YARDIM ÖDEMESİ

Aksoy, “İl genelindeki 24 afete maruz bölgeyle ilgili tespit ve sayısallaştırma çalışması tamamlanmıştır. İlimizdeki 331 afet ve acil durum toplanma alanları güncellenmiş ve e-devlet üzerinden sorgulama aşamasına getirilmiştir. Son 2,5 yıllık periyotta 641 farklı yerde 106 bin 117 kişiye afet eğitimi verilmiştir. Yaşanan aşırı yağışlardan kaynaklı zararlar için son 2 yılda bireylere ve belediyelere 2 milyon 399 bin 250 TL acil yardım ödemesi yapılmıştır” açıklamalarında bulundu.

EN ÇOK YATIRIM EĞİTİM HİZMETLERİNE

Aksoy, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Toplum Refahı Hizmetleri kaleminden tahsis edilen ödenek kapsamında, İçişleri Bakanlığınca YİKOB emrine gönderilen 30 milyon TL ödenekte eğitim hizmetlerine 11 milyon 500 bin TL, sağlık hizmetlerine 7 milyon 375 bin TL, güvenlik hizmetlerine 8 milyon 80 bin TL, genel idare hizmetlerine 2 milyon 35 bin TL, sosyal hizmetler ve AFAD’a ise 1 milyon 10 bin TL ihtiyaç duyulan yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

İLİMİZDE 2019’DA 375 KİŞİ SURİYE’YE GERİ DÖNDÜ

Aksoy, “Geçici koruma kapsamında bulunup Türkiye’den 3.ülkeye bireysel çıkış yapan Suriyeli sayısı 2017-2018 yıllarında 323 kişidir. 2019 ilk altı ayında 165 kişidir. Suriye’ye gönüllü geri dönüş yapan kişi sayısı 2018 yılında 1 bin 25 kişidir. 2019 ilk altı ayında 375 kişidir. Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi, 26 Ocak 2017 tarihinde faaliyete geçmiştir. Geri Gönderme Merkezi’nde Yapılan Sınır Dışı İşlemi 2017 yılında 731, 2018 yılında 1 bin 708, 2019 yılında ilk altı ayında 1 bin 603’tür. Geri Gönderme Merkezinde yetişkinler için 2018 yılında 118, 2019 yılının ilk altı ayında ise 52 etkinlik düzenlenmiştir” dedi.

KOCAELİ’Yi EN ÇOK SUUDİ ARABİSTAN TERCİH EDİYOR

Kocaeli’ye en çok turist gelen ilk 10 ülkeyi açıklayan Aksoy, “1’inci sırada Suudi Arabistan, 2’nci sırada Almanya, 3’üncü sırada Romanya, 4’üncüAmerika Birleşik Devletleri, 5’inci Kuveyt, ‘ncı Kırgızistan, 7’nci İtalya, 8’inci Bulgaristan, 9’uncu Çin Halk Cumhuriyeti, 10’uncu Güney Kore.Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulması ile birlikte yıllarca yapılamayan ve büyük eksikliği hissedilen kültür varlıklarının envanteri (tescil ve tespit) büyük ölçüde tamamlanmıştır” dedi.

ULAŞTIRMA İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Aksoy, “İlimizde, 30 Haziran 2017 tarihi ile 20 Haziran 2019 tarihi arasında; Kuzey Marmara Otoyolu ( Kurtköy-Akyazı) kesimi kapsamında 53,7 km otoyol, İzmit-Yalova Devlet Yolu Sanayi Köprülü Kavşağı 2019 yılı ilk yarısında tamamlanmıştır. Bugün itibariyle (Kesim 4 Kurtköy-Liman Kav.) 22 km Otoyolu ve 22,7 km Bağlantı yolu, liman kavşağı-İzmit kavşağından 17 km, Sevindik bağlantı yolundan 5 km olmak üzere toplam 66,7 km trafiğe açılmıştır. İzmit Kavşağı-Akyazı arasının 2020 yılı içinde açılması planlanmaktadır” dedi.

KOCAELİ VERGİ TAHSİLAT ORANINDA BİRİNCİ SIRADA

Vali Aksoy, “Kocaeli, 2018 yılında vergi tahakkuk miktarında dördüncü, vergi tahsilat miktarında üçüncü, vergi tahsilat oranında ise birinci sıradadır. İstanbul Sanayi Odası tarafından 2018 yılında yapılan sıralamada 500 büyük sanayi kuruluşunun 79’u Kocaeli’de faaliyet göstermektedir. Bunların 34’ünün merkezi Kocaeli’de bulunmaktadır.İlk 15 firma içerisinde Kocaeli’den TÜPRAŞ birinci, Ford Otomotiv Sanayi ikinci sırada olmak üzere 5 firma yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

TARIM DESTEKLEME MİKTARI 37 MİLYAR 438 MİLYON 30 BİN 88 TL

Tarım desteklemeleri ile ilgili konuşan 1 Temmuz 2017- 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında 32 milyar 395 milyon 675 bin 68 TL tutarında Tarımsal destekleme yapılmışken, 1 Temmuz 2018- 1Temmuz 2019 yılları arasında destekleme miktarı ise 37 milyar 438 milyon 30 bin 88 TL olarak gerçekleşmiştir.Temmuz 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında 5.265.000 adet fidanın üretimi ve bakımı yapılarak 1.259.725 TL harcama yapılmıştır” dedi.

BİN 249 KİŞİ SOKAKTA ÇALIŞIYOR

İlimizde sokakta çalıştığı çalıştırıldığı tespit edilen 1 bin 249 çocuk bulunmaktadır diyen Aksoy, “Bu çocuklardan 171’i il dışında ikamet etmektedir. Bulundukları İl Müdürlüklerine yazılı bildirimde bulunulmuştur. Tespit edilen çocuklardan 32’si reşit olmuştur. Tespit edilen çocuklardan 62’si Suriye'ye geri dönmüştür. Halihazırda 984 çocuğun takibi yapılmaktadır. Sokakta tespit edilip işlemi tamamlanan 843 çocuğun; 610’u Türk Vatandaşı, 233’ü Suriye vatandaşıdır” şeklinde konuştu.

2023 VİZYONUNU ANLATTI

Son olarak 2023 vizyonunu anlatan Vali Aksoy, “2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'nin belirleyici kentleri arasında yer alan Kocaeli; Hükümetimizce belirlenen hedefler doğrultusunda, küresel rekabet açısından imalat sanayinde yüksek katma değer üreten, bilgi ekonomisi ve sanayi 4.0 ile teknolojik dönüşüme öncülük eden, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım ağlarının merkezinde bulunan ilimizi turizme dayalı katma değer üreten ve bölge kalkınmasına katkısını artıran il olacaktır” dedi. Selin BECER