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Özel Körfezim LGS birincilerini ödüllendirdi

Körfez'de bulunan Özel Körfezim Eğitim Kurumu, LGS’de Türkiye genelinde tam puan çıkararak birinci olan iki öğrencisini ödüllendirdi.
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Özel Körfezim Eğitim Kurumu bu yıl Türkiye genelinde liseye geçme sınavında tam puan alarak birinci olan iki öğrencisinin haklı sevincini yaşıyor.  5 Temmuz Cuma günü okullarında kahvaltı düzenleyip Körfez kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can’ı, birinci olan öğrencilerini ve ailelerini okul yönetimi ile kahvaltıda buluşturarak Türkiye genelinde LGS birincisi olan öğrencileri Özlem Merve Koca ve Sena Cimşit’e ödüllerini verdi.

Kaymakam, öğrenciler ve  ailelerini kutladı

Ödül töreninde konuşan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, çemizden böyle başarılı öğrencilerin çıkması bizi gururlandırıyor, öğrencilerimize başarılar diliyor, ailelerine, Körfezim Eğitim Kurumu yöneticilerine ve öğretmenlerine verdikleri doğru eğitim için teşekkür ediyorum" dedi. Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü yaptığı konuşmada; ‘ Bu başarıyı elde eden öğrencilerimi gönülden tebrik ediyor, ailelerine çocuklarına verdikleri eğitim için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. 

 

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