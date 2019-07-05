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Asaf bebek hayatını kaybetti

İzmit Yeşilova'da yaşayan Coşkun ve Arzu Yılman'ın 11 aylık bebekleri Ali Asaf Yılman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İzmit Yeşilova'da yaşayan Coşkun ve Arzu Yılman oğulları 11 aylık Ali Asaf Yılman, yaklaşık 6 ay önce hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan kontroller sonucu, Asaf bebeğe,"Metabolik"(Metabolizma, yapım yıkım (ya da özümleme) canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelerdir.
Her organizma, büyüme, gelişme, ısı, hareket, üreme gibi yaşamsal etkinlikleri sürdürebilmek için dış çevreden bazı maddeler ve enerji almak zorundadır.) teşhis konuldu.

HASTANEDE VEFAT ETTİ 

İstanbul'a sevk edilen daha sonra yeniden Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne getirilen Asaf bebek, tedavisi devam ettiği sırada bu sabah yapılan tüm müdahalalere rağmen hayata tutunamadı. Asaf Ali’nin cenazesi, hastanede tamamlanan işlemlerin ailesine teslim edildi. Minik Ali’nin cenazesi öğle namazında Tatar Ahmet Köy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi

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