Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:04 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:47 TSİ

Talihsiz adam feci şekilde can verdi

Başiskele'de bulunan bir şantiyede çalışan Ali Osman Güçlü (63) kamyonetini temizlediği sırada, kamyonun arka kapağı ile kasa arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başiskele Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışan 3 çocuk babası Ali Osman Güçlü (63)  iş arkadaşları yemekte olduğu sırada, kamyonetini temizlemeye başladı. Kamyonetini temizlerken, kapak ile kasa arasında kalan talihsiz adam, feci şekilde can verdi. Durumu gören arkadaşları hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerinin gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ali Osman Güçlü'nün hayatını kaybettiği Cumhuriyet savcısının olay yeri inceleme sonrası İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Güçlü'nün cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne
kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 15:04 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti
Şengil hayatını kaybetti mask
Şengil hayatını kaybetti
Sünnet düğününe giderken kaza yaptılar mask
Sünnet düğününe giderken kaza yaptılar
İşten çıkarılınca kendini astı mask
İşten çıkarılınca kendini astı
Baki Özdemir'in baba acısı mask
Baki Özdemir'in baba acısı
Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı mask
Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İşte ücretsiz olacak salonlar mask
İşte ücretsiz olacak salonlar
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara mask
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar mask
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu

GALERİ

Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL