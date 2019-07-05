Başiskele Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışan 3 çocuk babası Ali Osman Güçlü (63) iş arkadaşları yemekte olduğu sırada, kamyonetini temizlemeye başladı. Kamyonetini temizlerken, kapak ile kasa arasında kalan talihsiz adam, feci şekilde can verdi. Durumu gören arkadaşları hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerinin gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ali Osman Güçlü'nün hayatını kaybettiği Cumhuriyet savcısının olay yeri inceleme sonrası İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Güçlü'nün cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne
kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Talihsiz adam feci şekilde can verdi
Başiskele'de bulunan bir şantiyede çalışan Ali Osman Güçlü (63) kamyonetini temizlediği sırada, kamyonun arka kapağı ile kasa arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Başiskele Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışan 3 çocuk babası Ali Osman Güçlü (63) iş arkadaşları yemekte olduğu sırada, kamyonetini temizlemeye başladı. Kamyonetini temizlerken, kapak ile kasa arasında kalan talihsiz adam, feci şekilde can verdi. Durumu gören arkadaşları hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerinin gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ali Osman Güçlü'nün hayatını kaybettiği Cumhuriyet savcısının olay yeri inceleme sonrası İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Güçlü'nün cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne
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