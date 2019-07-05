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Sürgünün 155’inci yılı Kocaeli’de belgeselleşti

Büyük Kafkas Sürgünü ve soykırımının 155’inci yılında, sürgünü anıları ilimizde çekilen belgeselle bir kez daha gözler önüne serildi
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Köyü sahilinde Çerkesler ve Abhazlar, 155 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğunun açlık ile susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını geçtiğimiz 21 Mayıs ayında anmıştı. Bu anma törenlerinin sonrasında İsmail Şahinbaş’ın hazırlayıp sunduğu 1864 sürgünü belgeseli İz TV ekranlarında seyirciyle buluştu. 1864 yılında Çerkes ve Abhazların Babalı köyüne çıkışını ve verdikleri yaşam mücadelesini anlatan belgesel Kandıra Babalı ve Karaağaç’ta çekildi. Çekimlere Kocaeli Abhaz Derneği başkanı Hasan Konca’da eşlik etti.

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Sürgünün ardından 155 yıldır ilimizde ve komşu şehirlerde ikamet eden Çerkes ve Abhaz toplumları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden, dedelerinin ilk olarak ayak bastıkları ve yüzlerce toplu ölümün yaşandığı Babalı ve çevresinde bir sürgün yolu ile hayatını kaybedenler için anıt istekleri var. Ayrıca Babalı’ya ilk ayak basanların sığındığı mağaranın da koruma altına alınmasını bekleyen Kocaeli Abhaz Derneği bu konuda büyükşehirin çalışma yapmasını bekliyor. Ayrıca mağaranın içinde yapılacak olan kazıda önemli bilimsel verilere de erişilmesi bekleniyor. Selin BECER

Bugün 15:34 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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