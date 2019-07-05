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Alptekin, İSU'ya müdür oldu

Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na bağlı Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde şef olarak çalışan Bahadır Alptekin, İSU'ya müdür olarak geçti

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Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na bağlı Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde şef olarak çalışan Bahadır Alptekin, İSU Genel Müdürlüğü'ne geçti.  Alptekin’in yeni görev yeri İSU Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü oldu. Yeni görevine başladığı öğrenilen Alptekin, evli ve 1 çocuk babası. 

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