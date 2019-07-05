Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na bağlı Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde şef olarak çalışan Bahadır Alptekin, İSU Genel Müdürlüğü'ne geçti. Alptekin’in yeni görev yeri İSU Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü oldu. Yeni görevine başladığı öğrenilen Alptekin, evli ve 1 çocuk babası.
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Alptekin, İSU'ya müdür oldu
Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na bağlı Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde şef olarak çalışan Bahadır Alptekin, İSU'ya müdür olarak geçti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz