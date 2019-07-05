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Transfer Yüzde 99 kökten temizlenerek açılacak

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, transfer yasağını kaldırmak için çok çalıştıklarını belirtti ve yüzde 99 öteleme olmadan, kökten temizlenmiş bir şekilde yasağın kalkacağını ifade etti.
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Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, transfer yasağını kaldırmak için çok çalıştıklarını belirtti ve yüzde 99 öteleme olmadan, kökten temizlenmiş bir şekilde yasağın kalkacağını ifade etti. Üzülmez, Kocaelispor’un Süper Lig döneminde forma giyen Brezilyalı futbolcusu Julio Cesar Mendes’in transfer yasağının kalkması ile ilgili olarak Kocaelispor’a yardımcı olmasından ötürü de Brezilyalı futbolcuya teşekkür etti. İzmit’e gelen Cesar, Kocaelispor’un eski yıllarına dönmesini çok arzu ettiğini ifade ederken, Pazar günü Amerika Kupası’nda Peru ile final oynayacak olan Brezilya’ya başarı diledi.

KOCAELİSPOR’UN BÜYÜKLÜĞÜNÜN FARKINDALAR

Başkan Hüseyin Üzülmez kısa süren basın toplantısında genel olarak şu şekilde konuştu: Yasağı kaldırmak adına çalışmalarımız çok yoğun bir tempoda sürüyor. Bizlere adım atan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar görüştüğümüz alacaklılar Kocaelispor’un büyüklüğünün farkında olduklarını ancak mağdur edildiklerini belirttiler. Bunun muhakemesini yapmaktan ziyade Dünya’nın diğer ucundan gelmiş Cesar arkadaşımızın örnek olmasını diliyorum.

SAYIN BÜYÜKAKIN İLE HER GÜN İŞTİŞARE YAPIYORUZ

Evet, bizlere olumlu yaklaşanlardan ziyade, bizi çok yoranlar da var. Aslında kağıt üzerinde yormamaları gerekiyor. Yasağın kalkması için A,B,C ve D planlarımız var. Yüzde 99 transferi kökten bitirerek açacağız. Yüzde 1’lik konu olağanüstü şartlar olacaktır. TFF Başkanı, başkanvekili, çalışanları Kocaelispor’un markasından ötürü de bizlere destek veriyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile neredeyse her gün istişare yapıyoruz. Kendisi Burunga Tesisleri’ne geldi ve incelemelerde bulundu. Sayın Büyükakın, Kocaelispor’a hayli hassas bakıyor.

KURUMSAL BİR KULÜP OLACAĞIZ

Şu var. Bizlere Büyükşehir’den çuvallar dolusu para falan verildiği yok. Bundan sonra Kocaelispor’a hazır pişirilmiş bir balık gelmeyecek. Balığı bundan böyle biz tutacağız. 2 milyon Kocaelilinin hakkı olan Kocaelispor’un kendi ayakları üzerinde kalması için çaba sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin hamiliğinde Kocaelispor gecesi düzenleyeceğiz. Tarih tam netleşmedi. Binası ile kurumsallığı ile de örnek olan bir kulüp yolunda ilerlemek zorundayız. Bu anlamda bir kulüp müdürü ve yardımcısı ile anlaştık. Onlar için de hayırlı ve uğurlu olsun.

 

 

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Yorumlar

(1)
01

Hakan - Haydi hayırlısı başkanım

Yanıtla . 0Beğen 05 Temmuz 16:26

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