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Anıl Sarıfakioğlu ve Volkan Elmaser hayırlı olsun

Kocaelispor’da yeni kulüp müdürü Anıl Sarıfakioğlu olurken, Volkan Elmaser de Kocaelispor Kulüp Müdür Yardımcılığı’na getirildi
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Kocaelispor’da yeni kulüp müdürü Anıl Sarıfakioğlu oldu. Sarıfakioğlu 1982 Adana doğumlu. Yıllardır İstanbul ikamet etti. Galatasaray’da Adnan Polat’ın başkanlığı döneminde 2008-2011 yılları arasında İdari Menajer Yardımcılığı yaptı. Ardından Samsunspor Süper Lig’deyken Kırmızı Beyazlı kulüpte İdari Menajer ve Medya Sorumluluğu görevini yürüttü. Kayseri Şekerspor’da da kulüp müdürlüğü yapan Sarıfakioğlu, Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, 1 kız 1 de erkek evlat sahibi. Derince Belediyespor ve Derincespor’da uzun yıllar boyunca kulüp müdürlüğü yapan Volkan Elmaser de Kocaelispor Kulüp Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Elmaser, Kocaelispor’un bu sezon itibari ile kullanacağı Burunga Tesisleri’nin amirliğini yapacak. Her iki ismin de Yeşil Siyahlıların kurumsallığı adına çok önemli çalışmalara imza atacağı düşünülüyor.

Bugün 15:57 TSİ - Spor

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