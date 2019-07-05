Kocaelispor’da yeni kulüp müdürü Anıl Sarıfakioğlu oldu. Sarıfakioğlu 1982 Adana doğumlu. Yıllardır İstanbul ikamet etti. Galatasaray’da Adnan Polat’ın başkanlığı döneminde 2008-2011 yılları arasında İdari Menajer Yardımcılığı yaptı. Ardından Samsunspor Süper Lig’deyken Kırmızı Beyazlı kulüpte İdari Menajer ve Medya Sorumluluğu görevini yürüttü. Kayseri Şekerspor’da da kulüp müdürlüğü yapan Sarıfakioğlu, Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, 1 kız 1 de erkek evlat sahibi. Derince Belediyespor ve Derincespor’da uzun yıllar boyunca kulüp müdürlüğü yapan Volkan Elmaser de Kocaelispor Kulüp Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Elmaser, Kocaelispor’un bu sezon itibari ile kullanacağı Burunga Tesisleri’nin amirliğini yapacak. Her iki ismin de Yeşil Siyahlıların kurumsallığı adına çok önemli çalışmalara imza atacağı düşünülüyor.
Bugün 15:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:00 TSİ
Anıl Sarıfakioğlu ve Volkan Elmaser hayırlı olsun
Kocaelispor’da yeni kulüp müdürü Anıl Sarıfakioğlu olurken, Volkan Elmaser de Kocaelispor Kulüp Müdür Yardımcılığı’na getirildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz