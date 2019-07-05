Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:07 TSİ- Asayiş G: Bugün 16:09 TSİ

Bariyerlere çarpan otomobildeki vatandaşlar şok geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarpan otomobildeki vatandaşlar yaralanmadan kurtulurken, kaza sonrası şok geçirdiler.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti Kandıra sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdan E. İdaresindeki 41 ABU 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yaralanmadan kurtulurken, kaza sonrasında şok geçirdiler. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerinde araçta bulunan vatandaşların herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığı belirlendi. Kaza sebebi ile bir kısmı kontrollü olarak trafiğe kapatılan yol, aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Bugün 16:07 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti
Şengil hayatını kaybetti mask
Şengil hayatını kaybetti
Sünnet düğününe giderken kaza yaptılar mask
Sünnet düğününe giderken kaza yaptılar
İşten çıkarılınca kendini astı mask
İşten çıkarılınca kendini astı
Baki Özdemir'in baba acısı mask
Baki Özdemir'in baba acısı
Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı mask
Yeni Cuma cinayetinde karar çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İşte ücretsiz olacak salonlar mask
İşte ücretsiz olacak salonlar
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara mask
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar mask
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu

GALERİ

Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL