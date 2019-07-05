Darıca Belediyesi ekipleri, yaklaşık 6 ay önce, Yalı Mahallesi'nde deniz kıyısındaki yaya yoluna, araç girişinin engellenmesi için bölgedeki taşları koydu. Bir bölümü tel örgülerle kapatılan yolda kullanılan taşın üzerinde, eski döneme ait olduğu anlaşılan yazıları fark edenler, yetkililere bildirdi. Birkaç ay önce arkeologlar, yaptıkları incelemede, bir yapıya ait olduğu belirlenen tarihi eserin bölgeden taşınması gerektiğini belirtti. İlçe sakinleri de taşın bulunduğu yerden kaldırılarak, korumaya alınması gerektiğini belirtip, yetkililerden duyarlılık beklediklerini söyledi.
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Yolu kapatmak için tarihi eser koydular
Darıca'da, araç geçişinin engellenmesi için deniz kenarındaki yürüyüş yoluna koyulan kayalar arasında tarihi eserin de bulunduğu görüldü. İlçe sakinleri, bir yapıya ait olan tarihi eserin yoldan kaldırılarak, korumaya alınmasını istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz