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Yolu kapatmak için tarihi eser koydular

Darıca'da, araç geçişinin engellenmesi için deniz kenarındaki yürüyüş yoluna koyulan kayalar arasında tarihi eserin de bulunduğu görüldü. İlçe sakinleri, bir yapıya ait olan tarihi eserin yoldan kaldırılarak, korumaya alınmasını istedi.
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Darıca Belediyesi ekipleri, yaklaşık 6 ay önce, Yalı Mahallesi'nde deniz kıyısındaki yaya yoluna, araç girişinin engellenmesi için bölgedeki taşları koydu. Bir bölümü tel örgülerle kapatılan yolda kullanılan taşın üzerinde, eski döneme ait olduğu anlaşılan yazıları fark edenler, yetkililere bildirdi. Birkaç ay önce arkeologlar, yaptıkları incelemede, bir yapıya ait olduğu belirlenen tarihi eserin bölgeden taşınması gerektiğini belirtti. İlçe sakinleri de taşın bulunduğu yerden kaldırılarak, korumaya alınması gerektiğini belirtip, yetkililerden duyarlılık beklediklerini söyledi.

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