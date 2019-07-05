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İzmit'teki işlek cadde trafiğe kapatılacak

TEİAŞ Enerji Hatları yenileme çalışması kapsamında 6 Temmuz 2019 Cumartesi Günü 09.00 -16.00 güzergâh değişikliği yapılacak.
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30 Haziran 2019 günü başlayan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Enerji Hat yenileme çalışmaları Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi
Başkanlığı ile Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı kontrolünde aksaklıklara meydan verilmeden devam ediyor. Çalışma kapsamında 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü için Turan Güneş Caddesi’nde yapılacak çalışma için trafik düzenlemelerine gidildi.

TURAN GÜNEŞ CADDESİ GEÇİCİ GÜZERGÂH BİLGİLERİ

Turan Güneş Caddesi’ni kullanarak Yeşilova istikametine gidecek araçların Bekirpaşabölgesinden itibaren Adnan Menderes Bulvarı -Gazi Mustafa Kemal Bulvarı - Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı - D-605 Yan Yol - Otogar Sapağı - Seymen Caddesi’ni kullanmaları gerekecek.

ŞEHİR MERKEZİ İSTİKAMETİ

TEİAŞ Enerji Hatları yenileme çalışması kapsamında 6 Temmuz 2019 Cumartesi Günü 09.00 -16.00 güzergâh değişikliği yapılacak. Gündoğdu-Yeşilova bölgesinden gelerek şehir merkezine gidecek araçların Otogar Sapağı bölgesinden itibaren Feyzullah İzmidi Caddesi-D-605 Yan Yol-Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı-Gazi Mustafa Kemal Bulvarı- Şehit Kazım Sokak güzergâhlarını kullanabilecek.

CADDE ÜZERİNDEKİ SOKAKLAR

Çalışma bölgesindeki diğer sokak ve caddelerde kontrollü geçişlere izin verilecek.Çalışma sırasında toplu taşıma, servis, ticari taksi araçları ve özel araçlar bu güzergahları kullanacak.Çalışmalar sırasında otobüs seferlerinde her hangi bir sorun yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler görev başında olacak.

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