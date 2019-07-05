Fuhuş operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

3 Temmuz çarşamba günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İzmit'te bulunan bir otelde 4 yabancı uyruklu, 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 kadın gözaltına alınmıştı. Operasyonda fuhuş yaptırılan Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu 4 yabancı kadın yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 Türk vatandaşı kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan operasyonda yakalanan V.K.(56), O.K.(45), E.K (23), E.D.(43), E.B.(30), C.K.(30) olmak üzere 6 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.