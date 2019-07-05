Büyükakın, Burunga’yı gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un bu sezon itibari ile kullanacağı Körfez Burunga Tesisleri ile ilgili incelemede bulundu. Büyükakın’a Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Körfez Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna eşlik etti. 6 Ağustos’ta Körfez Spor Kulübü ile sözleşmesi bitecek olan ve 8 Ağustos’ta geçileceği düşünülen tesislerle ilgili tüm eksikleri yerinde gören Büyükakın, kısa süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi. Ahmet AKAY