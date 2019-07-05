Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un bu sezon itibari ile kullanacağı Körfez Burunga Tesisleri ile ilgili incelemede bulundu. Büyükakın’a Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Körfez Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna eşlik etti. 6 Ağustos’ta Körfez Spor Kulübü ile sözleşmesi bitecek olan ve 8 Ağustos’ta geçileceği düşünülen tesislerle ilgili tüm eksikleri yerinde gören Büyükakın, kısa süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi. Ahmet AKAY
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Büyükakın, Burunga’yı gezdi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un bu sezon itibari ile kullanacağı Körfez Burunga Tesisleri ile ilgili incelemede bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz