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Bugün 17:18 TSİ- Spor

Murat Başak: Kocaelispor ile görüşmeden karar vermem

31 Mayıs 2019 itibari ile Kocaelispor ile olan sözleşmesi sona eren başarılı stoper Murat Soner Başak gazetemize yaptığı açıklamada önceliğinin Kocaelispor olduğunu ifade etti.
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Kocaelispor’un zor zamanlarında takımda önemli bir yükü sırtlayan ve özverisi ile de örnek olan deneyimli stoper Murat Soner Başak, henüz bir takımla resmi olarak görüşmediğini, önceliğinin Kocaelispor olacağını ifade ederek şu görüşlere yer verdi: Hepimizin bildiği gibi Çorum maçından sonraki süreç çok sıkıntılı geçti. Biraz kafamı toparlamak için 5-6 gün ailemle birlikte kısa süreli bir tatil yaptım ve 4 gün önce Gölcük’e geldim.

 FAZLA DİNLENME ŞANSINIZ YOK

Futbolda fazla bırakma şansınız yok. Sezon biter, en fazla 2 hafta dinlenebilirsiniz. Bu nedenle de antrenmanlara başladım.  Şu an Kocaelispor’un futbolcusu değilim. Yaklaşık 15 gün kadar önce yeni yönetim davet etti, oturduk konuştuk. “Sana döneceğiz” dediler. Beklemeye devam ediyorum. İlla ki olumlu ya da olumsuz bir karar verilecektir. Tabii ki Önceliğim Kocaelispor olacaktır. Kocaelispor’u netleştirmeden başka bir takımla söz kesmem.

 YASAĞIN KALKMASI LAZIM

Kocaelispor’da 4 yılı geride bıraktım. Çok güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günler de. Yeni bir yönetim ve teknik adamla anlaşıldı. Hüseyin başkana ve yönetimine kolaylıklar diliyorum. Engin Korukır hocanın kariyerini tartışmaya bile gerek yok.  Çok tecrübeli bir isim. Umarım transfer açılır ve Kocaelispor için bu şehre yakışan futbolcular transfer edilir. Ben olurum ya da olmam, inşallah Kocaelispor başarılı olur. Eski başkanımız Bahri Yavuz ve yönetimine de kendi adıma teşekkür ediyorum.  Hep birlikte 4 yıl boyunca çok hırpalandık. Yaşayan bilir.

 HAYATTA HER ŞEY VAR

Doğduğum büyüdüğüm Gölcük’ün takımı Gölcükspor’da da Hüseyin Çardak başkan oldu. Burası küçük yer. Yeni yönetimdeki herkesi Gölcük halkı tanıyor. İyi niyetli ve heyecanlı olduklarını görebiliyorsunuz. Onlar da zor bir süreçten geçecek. Allah Gölcük’ün yeni yönetimine de kolaylık versin. 2 yıldır Gölcükspor ile adım geçiyor. Bu gayet normal çünkü ben buranın evladıyım. Eski yönetimden Mehmet abi ile (Yaşar) ile abi kardeş gibiyiz zaten. Hayatta, futbolda her şey var tabii ki.

 BUNLARIN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ

Üzerini çizmek istediğim bir konu var. Ne yazık ki dedikoduya çok açık bir toplum olduk. Özellikle bu sosyal medya denen illet insanları bir birine düşürmede birebir. Benim bu gibi şeylerle işim olmaz. Ki bence bunların kimseye de bir faydası olmaz. Hem neden kendimi gereksiz yere gereyim ki.

 NEDEN BÖYLEYİZ

İnsanlar internet ortamında kendilerini daha rahat ve güvende hissettikleri için ağızlarına gelen hakaretleri yağdırıyor. Bir şey iyi gittiği zaman bile illa ki muhalif olarak birileri karşıda dikiliyor. Neden böyleyiz, neden kimse kimsenin iyiliğini istemiyor anlam veremiyorum. İnsanların bu işleri bırakması ve birlikte hareket etmesi lazım. Öteki türlü kırılmaya, karşılık vermeye çok açık olduğumuz için kırılan şeyleri onarmak kolay hiç olmuyor.

 

Bugün 17:18 TSİ - Spor

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