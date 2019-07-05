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Merih Demiral resmen Juve'de

Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan 18 Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna kattı.

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Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna kattı.

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