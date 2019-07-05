Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Bugün 20:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 20:58 TSİ
Merih Demiral resmen Juve'de
Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan 18 Juventus, Merih Demiral’ı Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna kattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz