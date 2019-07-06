29 Haziran 2017 yılında ilimizde göreve başlayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, geride kalan iki yıllık dönemin değerlendirmesini düzenlediği basın toplantısı ile yaptı. Ramada Plaza İzmit’te gerçekleşen değerlendirme toplantısına, ilimizde yayın yapan çok sayıda basın mensubu katıldı. Vali Aksoy, değerlendirme toplantısında eğitim, sağlık, ulaşım ve alt yapı, güvenlik gibi yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatarak 2023 vizyonunu açıkladı.

“NÜFUSTA TÜRKİYE’DE İKİNCİSİYİZ”

Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “2016 yılında 1 milyon 830 bin 772 kişi iken, 2017 yılında 1 milyon 883 bin 270 kişi, 2018 yılında ise 1 milyon 906 bin 391 kişi olmuştur. Nüfus bakımından Türkiye’nin 10. büyük ilidir. Kocaeli, nüfus yoğunluğu açısından ise İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Kocaeli nüfusu artışı 2016 yılında 50 bin 717 kişi, 2017 yılında 52 bin 498 kişi, 2018 yılında ise 23 bin 121 kişi artmıştır. Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında yüzde 28.1, 2017 yılında yüzde 28.3, 2018 yılında yüzde 12.2, net göç ise 2016 yılında 25 bin 123 kişi, 2017 yılında 27 bin 538, 2018 yılında ise 487 kişidir” dedi.

“OKURYAZARLIKTA BİRİNCİYİZ”

İlimizdeki eğitim verilerini paylaşan Vali Aksoy, “Ortaöğretimde Öğrenci Devamsızlığını Azaltma Projesi kapsamında, Haziran 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında devamsızlık gün sayısı ortalaması 2.63 azalmıştır. Şubat 2018’de başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında ilimizde okuma yazma bilmeyen 37 bin 881 kişinin 37 bin 505’ine ulaşılmış ve bu kişilere okuma yazma eğitimi verilmiştir. Okuryazar oranı seferberlik öncesi yüzde 97.75 iken, seferberlik sonrası yüzde 99.98 olmuştur. Okuryazarlık seferberliği kapsamında yapılan çalışmalarla bu oranla ilimiz Türkiye’de birinci sırada gelmektedir” diye konuştu.

KODLAMA VE ROBOTİK ATÖLYE

TÜİK verilerine göre 5 yaş okullaşma oranının 2016-2017’de yüzde 82.95 iken, Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yüzde 98.45 olduğuna vurgu yapan Aksoy, şöyle devam etti: “Halk eğitim merkezleri tarafından 2016-2017 eğitim yılında açılan kurs sayısı 10 bin 96 iken, 2018-2019 eğitim yılında 14 bin 796 kurs açılmıştır. Kursiyer sayısı ise 331 bin 588’e ulaştı. Kursiyer sayısındaki artış oranı yüzde 70’tir. Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında son iki yılda Beslenme Dostu Okul sayısı 90’dan 291’e çıkmıştır. Artış oranı yüzde 133.3’tür. Son 2 yılda beyaz bayrak alan okul sayısı 256’dan 452’e çıkmıştır. Artış oranı yüzde 76.5’tir. “Kodla Kocaeli” projesi kapsamında 53 okulumuza kodlama ve robotik atölye kurulumu sağlandı.”

782 MİLYON 847 BİN TL YATIRIM MALİYETİ

Eğitim konusunda yapılan çalışmaları da kapsamlı şekilde anlatan Aksoy, “31 Aralık 2017 tarihi itibariyle; 17 yeni eğitim yapısı ve toplam 295 dersliğin yapımı tamamlandı. Bu projeler için 84 milyon 798 bin 260 lira yatırım bütçesi kullanıldı. 2018’de ise 38 yeni eğitim yapısı ve toplam 648 derslik, 6 atölye, 5 spor salonu ve 300 öğrencilik pansiyon yapımı 148 milyon 751 bin 245 lira yatırım bütçesi kullanılarak yapıldı. İl genelinde toplam 65 proje, bin 363 derslik, 9 atölye, 7 kapalı spor salonu, 2 konferans salonu ve 180 öğrencilik pansiyon binasının yapım süreci devam ediyor. Yapımı devam eden veya başlanacak olan yatırımların maliyeti 782 milyon 847 bin liradır” dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI

Aksoy, konuşmasının devamında ise şu sözlere yer verdi: “2017 yılı 112 istasyonu sayısı 40 adet, ulaşılan vaka sayısı 120 bin 254, ücretsiz sertifikalı eğitim verilen kişi sayısı 263 kişidir. 2018 yılında 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı 43 adet olmuştur. Ulaşılan vaka sayısı 125 bin 602, ücretsiz sertifikalı eğitim verilen kişi sayısı 638 kişi olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı haziran ayında ise istasyon sayısı 45 oldu. Ulaşılan vaka sayısı 51 bin 152, ücretsiz sertifikalı eğitim verilen kişi sayısı 296 kişi olarak gerçekleşti.”

DEVLET HASTANELERİ KAPATILACAK

Sağlık alanındaki veri paylaşımı ile ilgili bir sorumuz üzerine önemli bir veriyi kamuoyuna duyuran Aksoy, devlet ilimizdeki bazı devlet hastanelerinin kapatılabileceğini kaydetti. Aksoy, “Kocaeli Şehir Hastanesi’nin inşaatı sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında tamamlanarak hastanenin hizmete girmesi öngörülüyor. Şehir Hastanesi açıldıktan sonra bazı devlet hastaneleri kapatılacak. Henüz hangilerin kapatılacağını netleştirmedik. Bu hastanelerin bazılarına farklı misyonlar yükleyebiliriz” dedi.

“SPORDA İLK BEŞ İÇİNDEYİZ”

Sportif alanda da verileri paylaşan Aksoy, “236 milli sporcumuz bulunuyor. Öğrencilerimizin yüzde 38’i okul sporları faaliyetlerine katılıyor. Ülke genelinde ilimiz ilk 5’te yer alıyor. Yetenek taraması projesi kapsamında 2018’de 6 bin 282, 2019’da 3. sınıf okuyan 22 bin 534 öğrencinin taraması yapılarak tespit edilen 3 bin 15 öğrenciyle çalışmalar başlatılmıştır. Toplam sporcu sayısı 2017’de 196 bin 950 iken, 2019 yılı haziran sonu itibarıyla 237 bin 91 olmuştur. Engelli sporcu kulüp sayısı 2017 yılında 55 iken, 2019 yılında 59 olmuştur” dedi.

“HEDEFİMİZ 216 KORUYUCU AİLE”

Ekonomik nedenlerle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere yapılan yardım ve okul destek projesinin de devam ettiği kaydeden Aksoy, “Yılbaşından bu yana 110 çocuk sisteme dahil edildi, sayı 953 oldu. Koruyucu Aile çalışmalarında 186 olan sayımız 2019’un ilk 6 ayında 196 aileye çıkarıldı. Yıl sonu hedef aile sayımız ise 216. İlimizde faal iş yeri sayısı 46 bin 894’tür. Sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan sayısı 648 bin 641 kişidir. Bu alanda aylık alan kişi sayısı 282 bin 733’tür. Aynı kapsamında bakmakla yükümlü tutulanların sayısı 840 bin 931 kişidir.”

113.5 MİLYON TL İŞSİZLİK ÖDEMESİ

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısını 79 bin 127 olarak açıklayan Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılının ilk 6 ayında 11 bin 974 kişiye 113 milyon 524 bin 121 lira işsizlik ödemesi yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise 7 bin 807 kişiye 21 milyon 153 bin 960 lira kısa çalışma ödemesi yapıldı. Sosyal çalışma programı kapsamında 332 üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldı. 100 yataklı Kocaeli Huzurevi’nin ihalesi ve yer teslimi yapıldı, inşaatı sürüyor. Çocuk İlk Kabul Birimi (ÇOKİM) proje çalışmaları başlandı.”

BELEDİYELERE ACİL YARDIM ÖDEMESİ

“İl genelindeki 24 afete maruz bölgeyle ilgili tespit çalışması tamamlandı. 331 afet ve acil durum toplanma alanları güncellendi. Son 2.5 yıllık periyotta 641 farklı yerde 106 bin 117 kişiye afet eğitimi verildi. Yaşanan aşırı yağışlardan kaynaklı zararlar için son 2 yılda bireylere ve belediyelere 2 milyon 399 bin 250 lira acil yardım ödemesi yapıldı.”

EN ÇOK YATIRIM EĞİTİME

“Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca toplum refahı hizmetleri kaleminden tahsis edilen ödenek kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nca YİKOB emrine gönderilen 30 milyon lira ödenekte eğitim hizmetlerine 11 milyon 500 bin lira, sağlık hizmetlerine 7 milyon 375 bin lira, güvenlik hizmetlerine 8 milyon 80 bin lira, genel idare hizmetlerine 2 milyon 35 bin lira, sosyal hizmetler ve AFAD’a ise 1 milyon 10 bin lira ihtiyaç duyulan yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.”

“375 KİŞİ SURİYE’YE DÖNDÜ”

Kocaeli’deki Suriyelilerle ilgili de açıklama yapan vali Hüseyin Aksoy, “Türkiye’den 3. ülkeye bireysel çıkış yapan Suriyeli sayısı 2017-2018 yıllarında 323 kişiydi. 2019’un ilk 6 ayında ise 165 kişi oldu. Suriye’ye gönüllü dönüş yapan kişi sayısı ise 2018 yılında bin 25 kişidir. 2019’un ilk 6 ayında ise kişi sayısı ise 375 oldu. Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi, 26 Ocak 2017’de faaliyete geçti. Merkezde yapılan sınır dışı işlemi 2017 yılında 731, 2018 yılında bin 708, 2019 yılında ilk 6 ayında ise bin 603’tür. Merkezde yetişkinler için 2018 yılında 118, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 52 etkinlik düzenlendi” açıklamasında bulundu.

“EN ÇOK SUUDİ’LER GELİYOR”

Kocaeli’ye en çok turist gelen ilk 10 ülkeyi de açıklayan Aksoy, “İlk sırada Suudi Arabistan geliyor. Daha sonra ise sırasıyla Almanya, Romanya, ABD, Kuveyt, Kırgızistan, İtalya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore ülkeleri geliyor. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulması ile birlikte yıllarca yapılamayan kültür varlıklarının envanteri de büyük ölçüde tamamlandı” diye konuştu.

ULAŞTIRMA İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Ulaştırma ve altyapı konusunda da detaylı bilgiler paylaşan Vali Aksoy, “İlimizde, 30 Haziran 2017-20 Haziran 2019 tarihleri arasında; Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında 53.7 km otoyol, İzmit-Yalova devlet yolu sanayi köprülü kavşağının da 2019 yılı ilk yarısında tamamlandı. Bugün itibariyle 22 km otoyolu ve 22.7 km bağlantı yolu, liman kavşağı-İzmit kavşağından 17 km, Sevindik bağlantı yolundan 5 km olmak üzere toplam 66.7 km trafiğe açıldı. İzmit kavşağı ile Akyazı arasının da 2020 yılında açılması planlanıyor” dedi.

“VERGİ TAHSİLATINDA BİRİNCİYİZ”

Vali Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kocaeli, 2018 yılında vergi tahakkuk miktarında dördüncü, tahsilat miktarında üçüncü, tahsilat oranında ise birinci sıradadır. İstanbul Sanayi Odası’nın 500 büyük sanayi kuruluşunun 79’u ilimizde faaliyet gösteriyor. Bunların 34’ünün merkezi Kocaeli’de bulunuyor. İlk 15 firmada Kocaeli’den TÜPRAŞ birinci, Ford Otosan ikinci sırada yer alıyor.”

TARIMA BÜYÜK DESTEK

“Tarım desteklemeleri ile ilgili konuşan 1 Temmuz 2017-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında 32 milyar 395 milyon 675 bin 68 lira tutarında tarımsal destekleme yapılmışken, 1 Temmuz 2018-1Temmuz 2019 yılları arasında destekleme miktarı ise 37 milyar 438 milyon 30 bin 88 lira olarak gerçekleşmiş. Temmuz 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında ise 5 milyon 265 bin adet fidanın üretimi ve bakımı yapılarak 1 milyon 259 bin 725 lira harcama yapıldı.”

“BİN 249 KİŞİ SOKAKTA ÇALIŞIYOR”

“İlimizde sokakta çalıştığı çalıştırıldığı tespit edilen bin 249 çocuk bulunuyor. Bu çocuklardan 171’i il dışında ikamet ediyor. Tespit edilen çocuklardan 32’si reşit durumda. Bu çocuklardan 62’si Suriye'ye döndü. Halihazırda 984 çocuk takip altında. Sokakta tespit edilip işlemi tamamlanan 843 çocuğun; 610’u Türk vatandaşı, 233’ü Suriye vatandaşıdır.”

2023 VİZYONUNU ANLATTI

Son olarak 2023 vizyonunu anlatan Vali Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı: “2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'nin belirleyici kentleri arasında yer alan Kocaeli; hükümetimizce belirlenen hedefler doğrultusunda önemli görevler üstlenecektir. Ayrıca küresel rekabet açısından imalat sanayinde yüksek katma değer üreten, bilgi ekonomisi ve Sanayi 4.0 ile teknolojik dönüşüme öncülük eden, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım ağlarının merkezinde bulunan ilimizi turizme dayalı katma değer üreten ve bölge kalkınmasına katkısını artıran il olacaktır.” Selin BECER