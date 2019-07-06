Köksal Ayabakan danışman oldu

Mir-ay - Köksal beyin geçmişini paylaşsanız ne olduğunu nerden mezun olduğunu biz bilsek vatandaş bilse olmazmı? Yasin başkana sesleniyorum bence daha aktif daha iş bitirici halkın vatandaşın sevgisini kazanabilecek insanlarla yola devam etmelisin ben az çok halkın içindeyim ve bu kişileri tanıyorum, bence reis sizinle yine kaybedecek, Yasin başkan sen seçimden önce gençlere hitab ettiğin bir konuşmanda canlı olarak dinlediğim konuşmanda demiştinki siz beni tanımazsınız siz CUMHURBAŞKAN'ımızı tanırsınız siz ona oy vereceksiniz. bu konuşmalarınızı boşa çıkartmayın reisi kaybettirmeyin herkesin elini sık Yasin başkan kimseye yukarıdan bakma bu adam beni eskiden sevmiyordu diye ona kin gütme sen başkan oldun ve dediğin gibi reisi temsil ediyosun sana oy verdik boşa çıkartma.