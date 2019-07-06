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Köksal Ayabakan danışman oldu

Başiskele'de 9 yıl boyunca belediye başkan yardımcılığı yapan Köksal Ayabakan, başkan danışmanı olarak görevlendirildi
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Başiskele Belediyesi'nde Hüseyin Ayaz'ın belediye başkanlığı döneminde 9 yıl boyunca başkan yardımcılığı yapan Köksal Ayabakan, yeni yönetime kendi kadrosunu kurması için kolaylık sağlamak amacıyla görevini bırakmıştı. Özlü, Ayabakan'ın bu davranışını unutmayarak kendisini başkan danışmanı olarak görevlendirdi

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Yorumlar

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Mir-ay - Köksal beyin geçmişini paylaşsanız ne olduğunu nerden mezun olduğunu biz bilsek vatandaş bilse olmazmı? Yasin başkana sesleniyorum bence daha aktif daha iş bitirici halkın vatandaşın sevgisini kazanabilecek insanlarla yola devam etmelisin ben az çok halkın içindeyim ve bu kişileri tanıyorum, bence reis sizinle yine kaybedecek, Yasin başkan sen seçimden önce gençlere hitab ettiğin bir konuşmanda canlı olarak dinlediğim konuşmanda demiştinki siz beni tanımazsınız siz CUMHURBAŞKAN'ımızı tanırsınız siz ona oy vereceksiniz. bu konuşmalarınızı boşa çıkartmayın reisi kaybettirmeyin herkesin elini sık Yasin başkan kimseye yukarıdan bakma bu adam beni eskiden sevmiyordu diye ona kin gütme sen başkan oldun ve dediğin gibi reisi temsil ediyosun sana oy verdik boşa çıkartma.

Yanıtla . 0Beğen 06 Temmuz 10:36

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