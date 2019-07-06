Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:25 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:28 TSİ

FETÖ’nün gizli dershanelerinde yakalanan öğretmenler adli kontrolle serbest

Kocaeli’de FETÖ/PDY örgütü üyeliğinden ihraç edilen öğretmenler tarafından açılan ev görünümlü dershanelere yapılan baskında gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmalarında açığa alınan şahısların Kocaeli’de gizli dershane işlettikleri istihbaratı üzerine 3 Temmuz tarihinde operasyon düzenledi. Kocaeli genelinde 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, ev süsü verilmiş apartman daireleri içerisinde oluşturulan dershanelerde ders verildiğini belirledi. Adreslerde yapılan operasyonlarda kendilerini gizleyerek öğrencilere ders veren 7 öğretmen gözaltına alındı. Dershanelerde yapılan aramalarda çok sayıda FETÖ elebaşısına ait kitaplar olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dokümana el konuldu. 

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların yapılan incelemelerinde daha önce FETÖ/PDY soruşturmalarında yargılanarak açığa alındıkları belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan şahısların 7’sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Bugün 09:25 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Asaf bebek hayatını kaybetti mask
Asaf bebek hayatını kaybetti
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti
Şengil hayatını kaybetti mask
Şengil hayatını kaybetti
İşten çıkarılınca kendini astı mask
İşten çıkarılınca kendini astı
Baki Özdemir'in baba acısı mask
Baki Özdemir'in baba acısı
Talihsiz adam feci şekilde can verdi mask
Talihsiz adam feci şekilde can verdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu mask
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu
İntiharın nedeni belli oldu mask
İntiharın nedeni belli oldu

GALERİ

Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL