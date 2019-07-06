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Allah, Mehmet Aras’a öyle söylemiş!

YRP İl Başkanı Mehmet Aras, gündemi değerlendirdiği basın açıklamasında son zamanlarda yapılan zamları eleştirdi. Aras, “7 bin yıl önce Hz. Nuh bu gemiye binen kurtulur demişti. Evet o gün o gemi onları kurtardı. O gün 83 kişi vardı bugün 7 milyar kişi var. Çağımızın insanını milli görüş gemisi kurtaracak. Bizler tebliğ ile görevliyiz Allah öyle söylüyor” dedi.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Açıklamaya Başkan Aras’ın yanı sıra il yönetimi de katıldı. Açıklamada konuşan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “12 buçuk milyon emekli 2 buçuk milyon memurun beklediği Temmuz ayı zamları açıklandı. Emekliye ve memura yüzde 5 zam yapıldı. Çaya, şekere, elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. Kaşıkla ver kepçe ile al” dedi.

ÇARE MİLLİ GÖRÜŞTE

Bu ülkede iki tip siyaset olduğunu dile getiren Aras, “Birincisi vizyon ve komisyon siyaseti, ikincisi ise misyon siyaseti. Vizyon ve komisyon siyasetinde yatlar, katlar, ihaleler, yandaşları zengin etme siyaseti yer alıyor. Misyon siyasetinde ise; güçlüden yana değil, haklıdan yana, sömürü değil, adil paylaşım. Yıllardır petrol için kerpiç evlerde yaşayan Müslüman ülkelere siyonistlerce bomba yağdırıyor. Onun için kurtuluş ve çare milli görüştedir” açıklamalarında bulundu.

ALLAH ÖYLE SÖYLÜYOR

Aras, “Bozuk tezgahtan düzgün mal çıkmaz. Tezgahın başında apoletli de olsa sarıklı da olsa, başı kapalı da olsa bozuk tezgahtan bozuk mal çıkar. Üretim olmasan hayalinizdeki Leyla’yı göremezsiniz. Kapıdaki araba ithal, havadaki uçak ithal, askerin silahı ithal, kestiğimiz kurban ithal, havanın samanı ithal. 7 bin yıl önce Hz. Nuh bu gemiye binen kurtulur demişti. Halk bu gemi mi bizi kurtaracak demişti. Evet o gün o gemi onları kurtardı. O gün 83 kişi vardı bugün 7 milyar kişi var. Çağımızın insanını milli görüş gemisi kurtaracak. Bizler tebliğ ile görevliyiz Allah öyle söylüyor” dedi. Selin BECER

Bugün 09:46 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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